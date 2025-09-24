Polacy boleśnie rozbili Turcję. Jest reakcja z Włoch

Reprezentacja Polski nie ma sobie równych na trwających mistrzostwach świata. Udowodniła to również w środowym meczu z Turcją. "(Polacy - red.) osiągnęli to po zaledwie 80 minutach gry i wielkim pokazie siły" - relacjonował Jakub Balcerski ze Sport.pl. Na tym jednak nie skończył. "Takiej serii występów w półfinale tej imprezy aktualnie nie ma też żadna inna kadra" - dodał, zaznaczając, że Polacy po raz czwarty z rzędu awansowali do strefy medalowej MŚ.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka podsumowuje mistrzostwa świata w Tokio. "Wyciągnęłam z tego sezonu co się da"

Tak Włosi zareagowali na sukces reprezentacji Polski. Wymowne słowa

Wiemy już, że w finale zmierzymy się z Włochami, które rozbiły w ćwierćfinale Belgię. Tamtejszy serwis RaiNews.it postanowił zatem przedstawić "drogę Polski na mistrzostwach świata". "Polska jak dotąd tylko wygrywa. Drużyna Grbicia wygrała grupę B, pokonując Holandię, Katar i Rumunię trzykrotnie, przegrywając tylko jednego seta" - można przeczytać.

Dziennikarze wyróżnili również kilku naszych siatkarzy. "To drużyna, która wygrała wszystko w ciągu ostatnich dwóch lat, z wyjątkiem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. W składzie reprezentacji Polski znajdują się: Kochanowski, Huber, Semeniuk, Leon, Kurek, a do tego Komenda" - podano. Dziennik "Corriere dello Sport" napisał za to tylko, że "długo wyczekiwany rewanż" za finał Ligi Narodów odbędzie się "na parkiecie SM Mall of Asia Arena".

"La Gazzetta dello Sport" informacyjnie napisała o starciu z Polską. Dziennikarze zachwycali się za to pokonaniem Belgii. "Jesteśmy w czwórce najlepszych drużyn na świecie. Po raz siódmy w historii. W najpiękniejszy, najbardziej ekscytujący i dodający otuchy sposób, jaki tylko jest możliwy. To była cudowna i wściekła reprezentacja Włoch, zdeterminowana, by coś udowodnić" - przekazano.

Jeden z liderów reprezentacji Włoch Yuri Romano przyznał, że "Polska radzi sobie bardzo dobrze" i spodziewa się wielkiego spotkania. "To świetny klasyk. Myślę, że mają dobrą passę w starciach z nami, ostatnie spotkanie wygrali przekonująco. Jeśli znów na siebie trafimy, to przed nami emocjonujące spotkanie" - oznajmił po spotkaniu, cytowany przez serwis Oasport.it.

Mecz Polska - Włochy odbędzie się w sobotę 27 września. Początek o godz. 8:30.