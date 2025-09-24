Wszyscy słyszeli, co Leon powiedział o Włochach! A gramy z nimi o finał MŚ

Polscy siatkarze rozbili Turcję 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) w ćwierćfinale mistrzostw świata. To oznacza, że już na pewno jesteśmy w strefie medalowej. Podopieczni Nikoli Grbicia czwarty raz z rzędu będą walczyć o medale na imprezie tej rangi. O finał zagramy z Włochami, którzy rozgromili Belgów 3:0 (25:13, 25:18, 25:18).

REKLAMA

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Wilfredo Leon pokazał klasę po meczu

Jednym z najważniejszych ogniw w tym spotkaniu był Wilfredo Leon, który zdobył 13 punktów - dziewięć z ataku, trzy po bloku i zanotował jednego asa. Po meczu nasz przyjmujący udzielił krótkiego pomeczowego wywiadu, w którym skomentował to spotkanie.

- Czuliśmy się bardzo dobrze. Nie każdego dnia wygrywasz 3:0 w ćwierćfinale mistrzostw świata. Naciskaliśmy ich i jestem z tego zadowolony. Bardzo dobrze radziliśmy sobie w wielu aspektach, ale wciąż są rzeczy, nad którymi możemy popracować - oświadczył i dodał, że myśli już o następnym meczu.

Siatkarz pokazał także klasę, bo w pomeczowym wywiadzie zwrócił się do rywali i ich kibiców. - Chciałem też pogratulować tureckim zawodnikom i ich kibicom za to, co czego dokonali na Filipinach - przyznał.

Zobacz też: Trener Turcji się nie certoli. Tak podsumował mecz z Polską

Wilfredo Leon podziękował także Polakom. - Dziękuję, że nas wspieracie. Dajemy z siebie wszystko i robimy wszystko, co w naszej mocy - kontynuował.

Wilfredo Leon zabrał głos nt. Włochów

Na koniec nasz przyjmujący został zapytany o Włochów, z którymi zmierzymy się w półfinale: - Co mogę powiedzieć, gra przeciwko Włochom to zawsze jest wyzwanie. Mam nadzieję, że stworzymy wspaniałe widowisko dla kibiców - zakończył.