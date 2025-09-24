Pewne już jest, że reprezentacja Polski będzie walczyć o medale podczas mistrzostw świata w siatkówce rozgrywanych na Filipinach. Biało-Czerwoni pokonali 3:0 Turcję (25:15, 25:22, 25:19) i zagrają w kolejnym etapie turnieju z Włochami. - Ja nie jestem zadowolony z tego, jak graliśmy. Niektórzy zawodnicy zapomnieli, wchodząc na parkiet, żeby dać z siebie maksa - komentował Slobodan Kovac, selekcjoner reprezentacji Turcji. Co tamtejsze media piszą po zakończonej rywalizacji z Polską?

Historyczny mecz dla Turcji. "Nazwa naszej kadry wypisana złotymi zgłoskami"

Tureckie media zgodnie podkreślają, że mecz z Polską miał dla nich wymiar historyczny. Po raz pierwszy w historii Turcja znalazła się w najlepszej ósemce podczas mistrzostw świata. "Polska wygrała historyczny mecz" - pisze turkiyegazetesi.com.tr.

"Historyczny mecz zakończony. To spotkanie przejdzie do historii jako moment, w którym nazwa naszej reprezentacji została wypisana złotymi zgłoskami, niezależnie od wyniku. To nie był zwykły mecz, to był początek nowej ery. Dyscyplina i odważna gra, jaką prezentowali od fazy grupowej, uczyniły z Turcji jedną z najbardziej rozpoznawalnych drużyn turnieju. Ten sukces jest wyraźnym dowodem na rosnącą siłę męskiej siatkówki" - rozpisuje się serwis kocaelitv.com.tr.

Jednocześnie tureccy dziennikarze punktują, że mimo historycznego sukcesu kadra Kovaca nie była w stanie bardziej postawić się Polsce. "Nie daliśmy rady światowemu numerowi jeden" - czytamy na portalu ajansspor.com. "Żegnamy się z mistrzostwami świata w ćwierćfinale" - uzupełnia haberler.com.

"Polska zdominowała mecz i go wygrała. Przez cały mecz Polska wyróżniała się skutecznością w ataku i bezbłędną grą, zwłaszcza w ostatnich setach. Turcja, choć od czasu do czasu próbowała odrabiać straty, nie potrafiła odwrócić losów meczu" - uważa aksiyon.com.tr. "Nie udało nam się zrobić wrażenia na Polakach. Turcja grała z wielkim zaangażowaniem przeciwko Polsce, ale nie zdołała odrobić strat z groźnym przeciwnikiem. Ale osiągnęliśmy najlepszy wynik w historii" - twierdzi dziennik "Fanatik".

Serwis milliyet.com.tr zwrócił uwagę na pewne decyzje sędziów w trakcie meczu z Polską. "Decyzje sędziów z pierwszego i drugiego seta naznaczyły mecz z Polską i wzbudziły kontrowersje. W połowie drugiego seta Turcy ostro protestowali, gdy Polska otrzymała punkt. Po zagraniu Mirzy sędzia nakazał dalszą grę. Pomimo sprzeciwów, decyzja pozostała niezmieniona" - podsumowali dziennikarze.

Polska zagra z Włochami w sobotę, ale na razie nie jest znana godzina rozpoczęcia tego spotkania. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.