Tak wygląda ranking FIVB po meczu Polska - Turcja na MŚ
Polscy siatkarze zagrali bardzo pewnie z Turcją w ćwierćfinale mistrzostw świata i wygrali 3:0 (25:15, 25:22, 25:19). W weekend zagrają o medal. Zwycięstwo nad Turkami to nie tylko awans do półfinału, ale także zwiększenie dorobku punktowego w rankingu FIVB. Ale przewaga nad drugim zespołem jednocześnie minimalnie zmalała.
Reprezentacja Polski w meczu z Turcją na mistrzostwach świata
To był kolejny bardzo dobry mecz w wykonaniu Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata rozgrywanych na Filipinach. Jedynie w drugim secie przydarzył się moment, kiedy wpuścili Turków do meczu i zrobiło się niebezpiecznie, ale potrafili z tego wybrnąć. Całościowo zagrali kilka poziomów wyżej od rywala. Polacy pokazali, dlaczego to oni są liderami rankingu FIVB.

Tak wygląda ranking FIVB po meczu Polski

Dzięki wygranej z Turcją w trzech setach Polska powiększyła swój dorobek punktowy w rankingu FIVB. Dopisała do swojego konta 2.95 pkt. Po awansie do półfinału mistrzostw świata ma łącznie 406.07 pkt. Jesteśmy jedyną reprezentacją w tym notowaniu, która przekroczyła barierę 400 punktów.

Drugie miejsce zajmują nasi rywale w półfinale, czyli Włosi. Pokonali kilka godzin przed meczem Polski drużynę Belgii, także 3:0 (25:13, 25:18, 25:18). Za tę wygraną Italia dostała do rankingu 4.40 pkt. Tym samym minimalnie zmniejszyła straty do Biało-Czerwonych, ma na koncie 367.99 pkt.

Adekwatnie do wyników Turcja i Belgia straciły 2.95 oraz 4.40 pkt. w rankingu. Nie spowodowało to jednak ich spadków w notowaniu, zajmują miejsca w środku drugiej dziesiątki.

Podium rankingu w tej chwili uzupełnia Brazylia, ale może stracić w czwartek trzecią pozycję na rzecz USA. Amerykanie zagrają w ćwierćfinale z Bułgarią. Jeśli wygrają, powinni wyprzedzić Brazylijczyków, do których tracą mniej niż dwa punkty.

Z kolei Bułgarzy mają szansę wskoczyć do czołowej dziesiątki i wyrzucić z niej Niemców. Warunkiem jest oczywiście pokonanie Stanów Zjednoczonych.

W czwartek zagrają jeszcze Czesi z Iranem. Nasz południowo-zachodni sąsiad to absolutna sensacja tegorocznych MŚ. Czechy zajmują w rankingu FIVB 18. miejsce. Gdy przeszli zajmujący 16. pozycję Iran, przekroczyliby barierę 200 punktów.

Ranking FIVB po ćwierćfinale Polski:

  1. Polska 406.07 pkt.
  2. Włochy 367.99
  3. Brazylia 338.40
  4. USA 336.56
  5. Francja 328.22
  6. Słowenia 303.61
  7. Japonia 294.77
  8. Argentyna 269.00
  9. Kanada 252.99
  10. Niemcy 247.40
  11. Bułgaria 245.05
  12. Kuba 243.14
  13. Serbia 233.34
  14. Turcja 230.09
  15. Belgia 225.86
  16. Iran 220.05
  17. Ukraina 202.85
  18. Czechy 196.18

