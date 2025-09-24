Tak wygląda ranking FIVB po meczu Polska - Turcja na MŚ

To był kolejny bardzo dobry mecz w wykonaniu Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata rozgrywanych na Filipinach. Jedynie w drugim secie przydarzył się moment, kiedy wpuścili Turków do meczu i zrobiło się niebezpiecznie, ale potrafili z tego wybrnąć. Całościowo zagrali kilka poziomów wyżej od rywala. Polacy pokazali, dlaczego to oni są liderami rankingu FIVB.

Tak wygląda ranking FIVB po meczu Polski

Dzięki wygranej z Turcją w trzech setach Polska powiększyła swój dorobek punktowy w rankingu FIVB. Dopisała do swojego konta 2.95 pkt. Po awansie do półfinału mistrzostw świata ma łącznie 406.07 pkt. Jesteśmy jedyną reprezentacją w tym notowaniu, która przekroczyła barierę 400 punktów.

Drugie miejsce zajmują nasi rywale w półfinale, czyli Włosi. Pokonali kilka godzin przed meczem Polski drużynę Belgii, także 3:0 (25:13, 25:18, 25:18). Za tę wygraną Italia dostała do rankingu 4.40 pkt. Tym samym minimalnie zmniejszyła straty do Biało-Czerwonych, ma na koncie 367.99 pkt.

Adekwatnie do wyników Turcja i Belgia straciły 2.95 oraz 4.40 pkt. w rankingu. Nie spowodowało to jednak ich spadków w notowaniu, zajmują miejsca w środku drugiej dziesiątki.

Podium rankingu w tej chwili uzupełnia Brazylia, ale może stracić w czwartek trzecią pozycję na rzecz USA. Amerykanie zagrają w ćwierćfinale z Bułgarią. Jeśli wygrają, powinni wyprzedzić Brazylijczyków, do których tracą mniej niż dwa punkty.

Z kolei Bułgarzy mają szansę wskoczyć do czołowej dziesiątki i wyrzucić z niej Niemców. Warunkiem jest oczywiście pokonanie Stanów Zjednoczonych.

W czwartek zagrają jeszcze Czesi z Iranem. Nasz południowo-zachodni sąsiad to absolutna sensacja tegorocznych MŚ. Czechy zajmują w rankingu FIVB 18. miejsce. Gdy przeszli zajmujący 16. pozycję Iran, przekroczyliby barierę 200 punktów.

Ranking FIVB po ćwierćfinale Polski: