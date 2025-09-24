Absolutny hit w półfinale MŚ! Oto z kim zagrają Polacy

Polscy siatkarze bez większych trudności dotarli do ćwierćfinału mistrzostw świata na Filipinach. Na tym etapie wpadli na rewelacyjnie spisującą się reprezentację Turcji, którą pokonali 3:0 (25:15, 25:22, 25:19). Wiadomo, z kim zagrają o finał mundialu.

Polscy siatkarze awansowali do półfinału mistrzostw świata. Oto ich przeciwnicy

Przeciwnikami Polaków będą Włosi, którzy również w środę wywalczyli awans, a to za sprawą wygranej 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) z Belgią. Zatem w półfinale MŚ 2025 dojdzie do rewanżu za finał sprzed trzech lat - wówczas w Katowicach reprezentacja Włoch zwyciężyła 3:1 (turniej rozgrywano w Polsce i Słowenii).

W zeszłym roku obie drużyny spotkały się w fazie grupowej igrzysk olimpijskich w Paryżu, tam Włosi wygrali 3:1 (ale turniej zakończyli na czwartej pozycji, natomiast Polacy ze srebrem). Z kolei w tym roku oba zespoły dwukrotnie rywalizowały w Lidze Narodów - w fazie grupowej mistrzowie świata wygrali 3:2 (w Hoffman Estates), ale w finale rozgrywek Polacy się zrewanżowali, wygrywając 3:0 (w Ningbo).

Polscy siatkarze zagrają z Włochami o finał mistrzostw świata. W stawce jeszcze cztery inne zespoły

Rywalem Polaków lub Włochów w finale mundialu będzie któryś ze zwycięzców meczów Czechy - Iran oraz Stany Zjednoczone - Bułgaria. Pozostałe dwa ćwierćfinały odbędą się w czwartek 25 września, natomiast półfinały w sobotę 27 września.

Z kolei starcia o brązowy i złoty medal mistrzostw świata na Filipinach zaplanowano na niedzielę 28 września.