Trener Turcji się nie certoli. Tak podsumował mecz z Polską

Reprezentacja Polski awansowała do półfinału mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali 3:0 Turcję (25:15, 25:22, 25:19) i w kolejnym spotkaniu zagrają z Włochami. Turcy przebili swój najlepszy wynik z 2022 r., kiedy to dotarli do 1/8 finału - wtedy lepsze okazały się Stany Zjednoczone. Wcześniej Turcja wygrała wszystkie mecze w grupie G, w tym z Japonią, która była głównym faworytem do awansu do fazy pucharowej. Dlatego mimo porażki z Polską, Turcy mogą być dumni ze swojej drużyny, bo pierwszy raz dotarli do ćwierćfinału mistrzostw świata.

REKLAMA

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Turcy wypowiedzieli się po meczu z Polską. "Nie jestem zadowolony"

Tuż po meczu przed kamerami Volleyball World stanął Adis Lagumdzija, atakujący reprezentacji Turcji, który zdobył w tym spotkaniu 12 punktów. Co powiedział o rywalizacji z Biało-Czerwonymi?

- Co czuję po meczu? Chcieliśmy zagrać lepiej, ale tak to już jest. Polacy zagrali świetne spotkanie w każdym aspekcie, nie byliśmy w stanie im się przeciwstawić. Myślę, że wyciągniemy z tego dobrą lekcję i to doświadczenie, które zebraliśmy na turnieju, zaprocentuje w przyszłości. To był długi turniej, więc tutaj skupialiśmy się na grze mecz po meczu. Graliśmy na wysokim poziomie i mam nadzieję, że będziemy mieli taki sam poziom energii w zespole w przyszłości - powiedział.

- Bardzo mi przykro, że nie mogliśmy grać w siatkówkę tak, jak graliśmy do tej pory. Wyciągniemy z tego wnioski. Wykorzystamy zdobyte doświadczenie w przyszłym roku i odniesiemy jeszcze większy sukces - dodał Lagumdzija.

Potem przed kamerami znalazł się Slobodan Kovac, selekcjoner reprezentacji Turcji.

- Czuję się źle po meczu. Najważniejsze jest ostatnie spotkanie, ono pokazuje, na jakim poziomie jesteś. Ja nie jestem zadowolony z tego, jak graliśmy. Niektórzy zawodnicy zapomnieli, wchodząc na parkiet, żeby dać z siebie maksa. Wiem, że nie jesteśmy Francją, Polską, Włochami czy Amerykanami, żeby mieć wyjściową szóstkę na takim poziomie. I taki był wynik dzisiaj. Co w przyszłości? Ona jest daleko przed nami, na razie nie wiem, co ten turniej nam da w dłuższej perspektywie. Najważniejsze jest, by nie było poważnych kontuzji. Musimy nadal ciężko pracować, zwłaszcza w klubach, by grać w reprezentacyjną siatkówkę na takim poziomie - skomentował.

Zobacz też: Oto co trener rywali Polaków myśli o Grbiciu. Nawet się nie hamował

Porażka z Polską oznaczała też, że Turcja straci 2,95 pkt w rankingu FIVB. Mimo to kadra znad Bosforu utrzymała 14. miejsce w światowym notowaniu.