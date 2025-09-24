Podczas fazy grupowej Włosi niespodziewanie przegrali z Belgią i doszło do sytuacji, w której musieli martwić się o awans do 1/8 finału. W ostatnim meczu grupowym Italia jednak nie miała większych problemów z pokonaniem Ukrainy. Zwyciężyła 3:0 i czekała na kolejne wyzwanie, jakim było spotkanie z Argentyną. Również w tym przypadku mistrzowie świata pokonali rywala bez straty seta.

MŚ siatkarzy. Włosi nie dali Belgom żadnych szans

W ćwierćfinale doszło do rewanżu za mecz w fazie grupowej. Tym razem Włochy rozbiły Belgię, wygrywając 3:0 (25:13, 25:18, 25:18). Nie zmienia to faktu, że Belgowie mają za sobą udany turniej. Podkreślił to Yuri Romano, atakujący włoskiej drużyny.

- Chciałbym pogratulować Belgii, bo naprawdę rozegrali świetny mundial i chyba nikt się tego nie spodziewał. Powiedziałem, że chcemy się zrewanżować i myślę, że dokładnie z tego się wywiązaliśmy. Było to widać, walczyliśmy agresywnie od pierwszego do ostatniego punktu i nie daliśmy im żadnej możliwości, żeby się do nas zbliżyli, więc spisaliśmy się bardzo dobrze - podkreślił Romano na gorąco po meczu cytowany przez oasport.it.

Romano chwali Polskę. Mówi o klasyku

Teraz Włosi czekają już na rywala w półfinale mistrzostw świata. Będzie nim Polska lub Turcja. Obie ekipy w drodze do czołowej ósemki nie przegrały meczu. W ćwierćfinale faworytem są oczywiście Biało-Czerwoni. Romano przyznał, że spotkania Włochów z Polakami to siatkarskie klasyki.

- Polska radzi sobie bardzo dobrze. To świetny klasyk. Myślę, że mają dobrą passę w starciach z nami, ostatni mecz pewnie wygrali. Jeśli znów na siebie trafimy, to przed nami emocjonujące spotkanie - dodał Romano.

Poprzednio Polska zagrała z Włochami w finale Ligi Narodów, gdzie podopieczni Nikoli Grbicia nie dali renomowanemu przeciwnikowi żadnych szans, wygrywając 3:0. Obie ekipy spotkały się w finale ostatniej edycji mistrzostw świata w 2022 roku. Wówczas Italia triumfowała 3:1.

