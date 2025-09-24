MŚ siatkarzy. O której mecz Polska - Turcja? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski przystępuje do ćwierćfinału mistrzostw świata siatkarzy po czterech zwycięstwach z rzędu. W fazie grupowej Biało-Czerwoni stracili tylko jednego seta. Najpierw pokonali po 3:0 Rumunię i Katar, a z Holandią triumfowali 3:1. Taki sam wynik padł w spotkaniu 1/8 finału z Kanadą.

Polska - Turcja. Nasi rywale nie próżnują

Dotychczas przez wszystkie pojedynki zespół Nikoli Grbicia przechodził bez większych problemów, czego nie można powiedzieć o innych potęgach. Z turniejem jeszcze przed fazą pucharową pożegnały się m.in. Brazylia i Francja.

Najbliższy rywal reprezentacji Polski jest rewelacją tegorocznych mistrzostw świata. Turcja - podobnie jak zespół Grbicia - wygrała wszystkie spotkania. W 1/8 finału podopieczni Slobodana Kovaca rywalizowali z Holandią, grupowym przeciwnikiem Biało-Czerwonych. Triumfowali w tym starciu 3:1.

W czerwcu bieżącego roku Polacy grali z Turcją w Lidze Narodów. Wygrali tamto spotkanie bez straty seta. Taki scenariusz jest tym dla nas wymarzonym na najbliższy pojedynek obu zespołów. Stawka jest wysoka. To miejsce w strefie medalowej mistrzostw świata.

MŚ siatkarzy. Polska - Kanada. Kiedy i o której godzinie grają Polacy?

Mecz Polska - Turcja zostanie rozegrany w środę (24 września) o godz. 14:00 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzą takie kanały jak: Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2, a stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

