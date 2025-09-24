Oto co trener rywali Polaków myśli o Grbiciu. Nawet się nie hamował

Żadna reprezentacja nie przeszła takiej rewolucji kadrowej względem igrzysk w Paryżu, jak Stanu Zjednoczone. Aaron Russell, Torey DeFalco, Matthew Anderson, David Smith. Wszyscy oni (i nie tylko) co najmniej zrobili sobie przerwę od gry w reprezentacji. W dodatku po latach posadę trenera opuścił John Spearaw. Amerykanie musieli praktycznie zbudować się na nowo, a misję powierzono Karchowi Kiraly'emu, wieloletniemu trenerowi kadry żeńskiej, z którą w Paryżu zdobył wicemistrzostwo olimpijskie (a wcześniej w Tokio złoto). Początek był niełatwy. USA zajęło 11. miejsce w Lidze Narodów z bilansem zwycięstw i porażek 6-6.
Przed mistrzostwami świata byli zagadką. Dostali jednak wsparcie ze strony doświadczonego Micah Christensona. Rozgrywający postanowił jednak wrócić na turniej. Amerykanie jak dotąd spisują się jednak nadspodziewanie dobrze. Z grupy, gdzie grali z Portugalią, Kubą i Kolumbią, wyszli bez straty punktu. Natomiast gdy w 1/8 finału poprzeczka poszła o wiele wyżej, w dobrym stylu pokonali 3:1 Słowenię. Sam trener Kiraly może być zadowolony i taki też zresztą jak dotąd jest. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Amerykanin wyjawił także, że jest bliskim przyjacielem trenera Polaków Nikoli Grbicia.
- Mam świetny kontakt z Nikolą Grbiciem, jesteśmy przyjaciółmi. Mam duży szacunek do niego jako byłego zawodnika, a teraz jako trenera. Często ze sobą rozmawiamy, a nawet współpracujemy. Poruszamy temat rozmów i kontaktów z zawodnikami. Wymieniamy się spostrzeżeniami na temat podobnych sytuacji, które nam się przydarzyły. Podziwiam go za to, że Polska pod jego wodzą zdobyła pierwszy medal olimpijski od pół wieku. Ta porażka półfinałowa z Paryża była dla nas trudna. Jestem jednak szczęśliwy, że ostatecznie obie drużyny zdobyły medal - powiedział Kiraly.
Amerykanie to od lat wielcy rywale Polaków. Niezapomniany olimpijski półfinał (3:2 dla Polski) to tylko jeden z wielu thrillerów, jakie z nimi zagraliśmy. Eliminowaliśmy ich z obu poprzednich światowych czempionatów (półfinał 2018, ćwierćfinał 2022), także po piekielnych pięciosetówkach. W tym roku drabinka ułożyła się tak, że spotkać możemy się dopiero w finale. W 1/4 finału Polska zagra z Turcją, z kolei USA zmierzy się z rewelacyjnie grającą na Filipinach Bułgarią.
