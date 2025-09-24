Oto co trener rywali Polaków myśli o Grbiciu. Nawet się nie hamował

Żadna reprezentacja nie przeszła takiej rewolucji kadrowej względem igrzysk w Paryżu, jak Stanu Zjednoczone. Aaron Russell, Torey DeFalco, Matthew Anderson, David Smith. Wszyscy oni (i nie tylko) co najmniej zrobili sobie przerwę od gry w reprezentacji. W dodatku po latach posadę trenera opuścił John Spearaw. Amerykanie musieli praktycznie zbudować się na nowo, a misję powierzono Karchowi Kiraly'emu, wieloletniemu trenerowi kadry żeńskiej, z którą w Paryżu zdobył wicemistrzostwo olimpijskie (a wcześniej w Tokio złoto). Początek był niełatwy. USA zajęło 11. miejsce w Lidze Narodów z bilansem zwycięstw i porażek 6-6.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska podsumowuje mistrzostwa świata w Tokio. "Jestem zadowolona"

Amerykanie totalnie przebudowani, ale dają radę

Przed mistrzostwami świata byli zagadką. Dostali jednak wsparcie ze strony doświadczonego Micah Christensona. Rozgrywający postanowił jednak wrócić na turniej. Amerykanie jak dotąd spisują się jednak nadspodziewanie dobrze. Z grupy, gdzie grali z Portugalią, Kubą i Kolumbią, wyszli bez straty punktu. Natomiast gdy w 1/8 finału poprzeczka poszła o wiele wyżej, w dobrym stylu pokonali 3:1 Słowenię. Sam trener Kiraly może być zadowolony i taki też zresztą jak dotąd jest. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Amerykanin wyjawił także, że jest bliskim przyjacielem trenera Polaków Nikoli Grbicia.

Trener USA z szacunkiem o Grbiciu

- Mam świetny kontakt z Nikolą Grbiciem, jesteśmy przyjaciółmi. Mam duży szacunek do niego jako byłego zawodnika, a teraz jako trenera. Często ze sobą rozmawiamy, a nawet współpracujemy. Poruszamy temat rozmów i kontaktów z zawodnikami. Wymieniamy się spostrzeżeniami na temat podobnych sytuacji, które nam się przydarzyły. Podziwiam go za to, że Polska pod jego wodzą zdobyła pierwszy medal olimpijski od pół wieku. Ta porażka półfinałowa z Paryża była dla nas trudna. Jestem jednak szczęśliwy, że ostatecznie obie drużyny zdobyły medal - powiedział Kiraly.

Amerykanie to od lat wielcy rywale Polaków. Niezapomniany olimpijski półfinał (3:2 dla Polski) to tylko jeden z wielu thrillerów, jakie z nimi zagraliśmy. Eliminowaliśmy ich z obu poprzednich światowych czempionatów (półfinał 2018, ćwierćfinał 2022), także po piekielnych pięciosetówkach. W tym roku drabinka ułożyła się tak, że spotkać możemy się dopiero w finale. W 1/4 finału Polska zagra z Turcją, z kolei USA zmierzy się z rewelacyjnie grającą na Filipinach Bułgarią.