Godziny do meczu Polska - Turcja na MŚ, a tu takie wieści

Reprezentacja Polski jest już w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata, a ich kolejnym przeciwnikiem będzie Turcja. Nie będzie to wielką sensacją jeśli powiemy, że to Biało-Czerwoni są niekwestionowanym faworytem tego meczu. Turniej na Filipinach pokazuje jednak - faworyci nie mogą lekceważyć nikogo, bo droga do odpadnięcia z mistrzostw jest bardzo krótka. Okazuje się jednak, że przed środowym meczem zespół Nikoli Grbicia może zyskać kolejną przewagę.

Problem Turcji przed meczem z Polską. Chodzi o gwiazdę

- Występ Mandiraciego w środowym meczu z Polską stoi pod znakiem zapytania. Powodem są kłopoty mięśniowe 23-letniego przyjmującego, które często powracają. Mandiraci duet przyjmujących w tym turnieju tworzy z Mirzą Lagumdziją, ale kłopoty zdrowotne, jakie w tym sezonie dopadały Turków, sprawiają, że ich selekcjoner ma krótką ławkę rezerwowych i niewielkie pole manewru - napisał "Przegląd Sportowy".

Ramazan Mandiraci to jeden z kluczowych zawodników tamtejszej reprezentacji, który podczas trwającego turnieju może pochwalić się skonkretyzowanym atutem. Jest nim zagrywka. W dotychczasowych meczach zanotował aż 13 asów serwisowych. Więcej od niego zaliczył jedynie Gabriel Garcia ze Stanów Zjednoczonych.

Turcy od początku turnieju spisują się bardzo dobrze. Wygrali wszystkie cztery dotychczasowe mecze. W meczu o ćwierćfinał odesłali do dom reprezentację Holandii (3:1, 27:29, 25:23, 25:16, 25:19). Przypomnijmy, że z tą samą kadrą "Oranje" Polacy mieli momentami spore problemy. Czas pokaże, czy w meczu z Turcją wywiążą się z roli faworyta.

Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z ćwierćfinałowego meczu mistrzostw świata w siatkówce. Spotkanie Polski z Turcją odbędzie się w środę 24 września o 14:00. Relacja z tego meczu będzie dostępna na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.