Oto największa sensacja MŚ. Wybuchła wielka euforia. "Historyczny sukces"

Reprezentacja Czech jest jedną z największych niespodzianek mistrzostw świata siatkarzy rozgrywanych na Filipinach. Nasi południowi sąsiedzi w trudnej grupie H zajęli drugie miejsce, sensacyjnie wyprzedzając trzykrotnych mistrzów świata - Brazylijczyków i wygrywając 3:0 ze zwycięzcą grupy - Serbią. Czesi w 1/8 finału pewnie, 3:0 (25:19, 25:18, 25:23) pokonali Tunezję. "Absolutny rollercoaster! Tak można nazwać to, co wydarzyło się w trzecim secie w meczu Tunezji z Czechami. Pierwsza z ekip uwierzyła w siebie i po dwóch fatalnych partiach przejęła inicjatywę. Pewnie zmierzała ku temu, by przedłużyć to spotkanie i powalczyć o marzenia. I nagle... stanęła. A Czesi w tej sytuacji okazali się bezlitośni" - pisała w relacji z meczu Agnieszka Piskorz.
Czesi dokonali historycznej rzeczy. Jeszcze nigdy bowiem po rozpadzie Czechosłowacji (1 stycznia 1993 roku) nie awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata. Dotychczas ich najlepszy wynik w tym turnieju to 10. miejsce w 2010 roku. Potem w trzech kolejnych MŚ (2014, 2018, 2022) nie wzięli nawet udziału! Nic zatem dziwnego, że teraz o czeskich siatkarzach rozpisują się teraz tamtejsze media.
"Historyczny sukces czeskich siatkarzy! Iran czeka na nich w ćwierćfinale mistrzostw świata" - pisze Idnes.cz. "Od czasu rozpadu Czechosłowacji, najwyższe miejsce w czeskiej siatkówce to dziesiąte miejsce w 2010 roku, kiedy to Czesi ostatni raz brali udział w mistrzostwach świata. Już teraz wiedzą, że osiągną nowy historyczny wynik. Byli zdecydowanymi faworytami meczu z Tunezją i to potwierdzili. W dodatku zespół odwrócił mocno niekorzystny przebieg III seta, gdy zdobył 6 punktów od stanu 14:19" - dodaje dziennikarz.
Idnes.cz. cytuje też słowa Lukasa Vasiny, jednego z najlepszych siatkarzy reprezentacji Czech.
- Trzeci set był niesamowity. Przegrywaliśmy 8:15, ale udało nam się wygrać seta. Powiedzieliśmy sobie, że zagramy all-in. Cieszę się, że wytrzymaliśmy. Jestem teraz pełen emocji i poprawiliśmy najlepszy wynik w historii czeskiej siatkówki. Jest to niesamowite - przyznał Vasina.
"Historyczny sukces. Czeska siatkówka nigdy nie zrobiła czegoś takiego. Zdominowała dwa pierwsze sety z Tunezją, a w trzecim zaliczyła spektakularny zwrot akcji. Teraz mecz z Iranem" - pisze z kolei "Isport.blesk.cz".
Zwraca uwagę na słowa trenera Novaka, który nie był do końca zadowolony z postawy swojego zespołu.
- Oczywiście, bardzo się cieszę z wygranej chłopaków, ale nie był to występ taki, jakiego oczekiwałem jako trener. Mieliśmy problemy z serwisami, a nasza obrona nie funkcjonowała tak dobrze, jak w poprzednich meczach - przyznał Novak.
"Siatkarze zapisali nową historię na MŚ, po raz pierwszy docierając do ćwierćfinału po zwycięstwie nad Tunezją" - tak relację z meczu tytułuje Irozhlas.cz.
Dziennikarz zwrócił uwagę, że największą siłą drużyny w meczu z Tunezją była zespołowość.
"Po galowym występie wszechstronnego Patrika Indry z Chinami, siła ofensywna czeskiej drużyny rozłożyła się tym razem praktycznie po równo między wszystkich zawodników. Indra zdobył 14 punktów, a Vasina i Jan Galabov - po 13" - czytamy.
Ćwierćfinał: Czechy - Iran rozpocznie się w czwartek, 25 września o godz. 9.30. Inne pary ćwierćfinałowe to: Polska - Turcja, Belgia - Włochy oraz USA - Bułgaria.
