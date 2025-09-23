W mistrzostwach świata w siatkówce pozostało już tylko osiem najlepszych drużyn. We wtorek rozegrano dwa ostatnie mecze 1/8 finału. W pierwszym z nich Czesi nie dali żadnych szans reprezentacji Tunezji. Wygrali bez straty seta do 19, 18 i 23. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły starciu Serbii z Iranem. Tam o awansie zadecydował tie-break. Ostatecznie zwyciężyli w nim Irańczycy, a w całym spotkaniu 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:22, 15:9). A kogo jeszcze zobaczymy w ćwierćfinałach?

Wcześniej awans wywalczyli sobie: Amerykanie, Bułgarzy, Polacy, Turcy, Włosi i Belgowie. Nasza ekipa cieszyła się z niego już w sobotę, kiedy to pokonała 3:1 Kanadę. O półfinał zagra natomiast z Turcją, która tego samego dnia rozprawiła się z naszym byłym grupowym rywalem - Holandią 3:1. Ćwierćfinał Polska - Turcja odbędzie się już w środę 24 września o godz. 14:00 polskiego czasu.

Jeżeli siatkarze Nikoli Grbicia odniosą kolejne zwycięstwo, zameldują się w półfinale. A tam czekać ich będzie bój z Włochami lub Belgią. Obie te ekipy już raz zmierzyły się ze sobą w tym mistrzostwach - w fazie grupowej. Wówczas nieoczekiwanie lepsza była Belgia, która wygrała po tie-breaku. Teraz zagrają ze sobą ponownie - również w środę, tyle że nieco wcześniej, bo o 9:30.

Oto pełna drabinka fazy play-off mistrzostw świata

A z kim potencjalnie nasza ekipa może się spotkać w finale lub meczu trzecie miejsce? O tym zadecydują rozstrzygnięcia w drugiej części drabinki. A w niej dojdzie do ćwierćfinałów: USA - Bułgaria i Czechy - Iran. Oba odbędą się w czwartek 25 września. Ich zwycięzcy zmierzą się następnie ze sobą w półfinale. Wygrany zagra o złoto, a przegrany o brąz.

Drabinka MŚ w siatkówce:

1/8 finału:

Tunezja 0:3 Czechy

Serbia 2:3 Iran

USA 3:1 Słowenia

3:1 Słowenia Bułgaria 3:0 Portugalia

3:0 Portugalia Polska 3:1 Kanada

3:1 Kanada Turcja 3:1 Holandia

3:1 Holandia Argentyna 0:3 Włochy

Belgia 3:0 Finlandia

Ćwierćfinały:

Czechy - Iran (25.09. godz. 14:00)

USA - Bułgaria (25.09. godz. 9:30)

Polska - Turcja (24.09. godz. 14:00)

Włochy - Belgia (24.09. godz. 9:30)

Półfinały: