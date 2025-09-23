Było już 8:15. Niewiarygodne, co zrobili Czesi w 1/8 finału MŚ!

Mistrzostwa świata na Filipinach nabierają tempa. Znamy już niemal wszystkich ćwierćfinalistów, a wśród nich znalazła się reprezentacja Polski. Na wtorek zaplanowano dwa ostatnie spotkania 1/8 finału. W pierwszym z nich rywalizowały Tunezja i Czechy. Teoretycznie faworytem byli nasi południowi sąsiedzi. Znajdują się wyżej w rankingu FIVB - okupują 19. miejsce, a rywale 33. lokatę. Dodatkowo Czesi sprawili jedną z największych sensacji, wyrzucając z turnieju Brazylię. Choć w grupie z nią przegrali i to dość wyraźnie (0:3), to zwycięstwo Czechów nad Chinami (3:0) zadecydowało o losie "Canarinhos".

Kapitalny początek Czechów. Błyskawiczne dwa sety. I nagle zwrot

I faktycznie mecz zaczął się kapitalnie dla naszych sąsiadów. Od początku wykazywali większą inicjatywę. Popełniali zdecydowanie mniej błędów, a ich ataki były groźniejsze i skuteczniejsze. Byli o krok, a nawet i kilka przed rywalami, sukcesywnie budując przewagę. Utrzymywali ją na poziomie pięciu czy sześciu punktów. Tak było przy stanie 16:10 czy 23:17. Kapitalnie spisywali się przede wszystkim Patrik Indra, który imponował też w meczu z Chinami, Adam Zajicek czy Lukas Vasina. To właśnie ostatni z nich zamknął tego seta wynikiem 25:19.

Początek drugiej partii był wyrównany i wydawało się, że Tunezja może coś ugrać. Choć Czesi wychodzili na dwupunktowe prowadzenie, to przeciwnicy szybko odrabiali straty. Tak było m.in. przy stanie 6:4 dla naszych południowych sąsiadów, ale po chwili zrobiło się już 6:6. Jednak im dłużej trwał set, tym Tunezja słabła, popełniała więcej błędów, a Czesi byli regularni. I znów powoli zaczęli budować przewagę (19:14, czy 23:17). Ostatecznie ta odsłona spotkania zakończyła się wynikiem 25:18.

Absolutny rollercoaster w trzecim secie. Czesi wróci z dalekiej podróży i przypieczętowali zwycięstwo

A co przyniosła trzecia partia? Wielkie emocje. Do ataku ruszyła bowiem Tunezja. Ani myślała wywieszać białej flagi i zaskoczyła przeciwnika. Wygrała pierwsze cztery akcje tego seta i pewnie dążyła do zwycięstwa. Czesi wydawali się rozbici. Przegrywali już nawet siedmioma punktami - 7:14, czy 8:15. I nagle doszło do zwrotu. Tunezja nie była w stanie utrzymać nerwów na wodzy, zaczęła się mylić. A Czesi powoli odrabiali straty. Od stanu 14:19 zaliczyli sześciopunktową serię i wyszli na prowadzenie. Końcówka była bardzo zacięta, wydawało się, że dojdzie do gry na przewagi, ale ostatecznie to nasi południowi sąsiedzi wygrali 25:23. Ostatni atak w tym spotkaniu wykonał Indra, jeden z bohaterów tej kadry.

Tunezja - Czechy 0:3 (19:25, 18:25, 23:25)

Tak więc to Czechy awansowały do ćwierćfinału mistrzostw świata. Radości nie było końca. Siatkarze hucznie celebrowali zwycięstwo nad Tunezją na parkiecie. Z kim teraz przyjdzie im się zmierzyć? Będzie to Serbia bądź Iran. Z pierwszą z drużyn Czesi mieli okazję już rywalizować na tej imprezie. W fazie grupowej pokonali przeciwników aż 3:0.