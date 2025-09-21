Rewelacja odpadła z MŚ i nagle takie wieści. Ważny komunikat

Argentyńczycy byli jedną z wielu rewelacji fazy grupowej mistrzostw świata. Trafili do stawki z Francją, Finlandią i Koreą Południową. Wróżono im walkę o drugie miejsce z Finami, ewentualnie zagrożenie Francuzom w starciu o miejsce pierwsze. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Mistrzowie olimpijscy kompletnie zawiedli, a już w fazie grupowej odpadli właśnie po porażce z Argentyną 2:3 po dramatycznym boju. Los chciał, że zespół z Ameryki Południowej w "nagrodę" dostał w 1/8 finału Włochów.

Koniec turnieju i nie tylko

Mistrzowie świata też zanotowali sensacyjną porażkę, przegrywając 2:3 z Belgią i stąd właśnie drugie miejsce w ich grupie. Można jednak było się spodziewać, że na fazę pucharową się zepną. Tak też było. Argentyna walczyła, zwłaszcza w pierwszym i trzecim secie. Jednak za każdym razem argumentów więcej mieli Włosi, którzy pewnie wygrali 3:0 (25:23, 25:20, 25:22). Rodacy Leo Messiego pożegnali się z turniejem, ale jak się okazało, nie tylko z tym.

Mendez odchodzi po siedmiu latach!

Po meczu trener tamtejszej kadry Marcelo Mendez ogłosił, że ten mecz był dla niego ostatnim w roli szkoleniowca Argentyńczyków. Pełnił ją nieprzerwanie od 2018 roku i w tym czasie osiągnął ze swoją drużyną m.in. sensacyjny brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio (drugi w historii, pierwszy był w Seulu w 1988 roku). Na mistrzostwach świata najlepsze miejsce Argentyny pod jego wodzą to ósme sprzed trzech lat (porażka z Brazylią w ćwierćfinale).

Mendez skupia się więc na karierze klubowej. Jest doskonale znany w Polsce, jako że przez ostatnie trzy lata prowadził Jastrzębskiego Węgla, a wcześniej też Asseco Resovię Rzeszów. Od nadchodzącego sezonu będzie trenerem włoskiego Itasu Trentino.