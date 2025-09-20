Grbić szczery jak nigdy. Oto, z czym musi się mierzyć. "Powinniście przyjechać"

Polscy siatkarze idą jak burza przez tegoroczne mistrzostwa świata. Podopieczni Nikoli Grbicia awansowali do fazy play-off, nie notując ani jednej wpadki po drodze, triumfując z Rumunią, Katarem i Holandią. W 1/8 finału Biało-Czerwoni pokonali Kanadę 3:1. W ćwierćfinale zmierzą się z rewelacyjną Turcją.

REKLAMA

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Nikola Grbić szczerze o oczekiwaniach w Polsce

Z turniejem po fazie grupowej pożegnały się m.in. reprezentacje Japonii, Francji czy Brazylii, co sprawia, że teoretycznie rywalizacja o najwyższe cele stała się nieco łatwiejsza. Polacy są faworytami do końcowego triumfu, choć większość naszych zawodników i Nikola Grbić nie chcą pompować balonika, to wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że liczy się złoty medal.

Nikola Grbić w filipińskich mediach zabrał głos nt. presji, jaka ciąży na jego zespole. "Powinniście przyjechać do Polski i zobaczyć, jakie są oczekiwania. Jeśli przegracie seta, wszyscy będą myśleć: 'co się dzieje, kryzys'" - powiedział w rozmowie ze spin.ph.

"Ci goście grają pod presją cały czas. Budzą się z presją. Znoszą presję rano, w porze lunchu, po południu i na kolację. Grają w mocnych klubach i drużynach, które ciągle zwyciężają, więc wiedzą, jak radzić sobie z presją" - dodał.

Zobacz też: Grbić się nie certolił. Wypalił wprost. "To nie powinno się nam zdarzyć"

Selekcjoner reprezentacji Polski podkreślił, że skupia się tylko na siatkówce, a nie tym wszystkim, co się dzieje dookoła. "Skupiam się na samej technice i grze, więc nie przywiązuję szczególnej uwagi do presji" - kontynuował.

Co radzi Nikola Grbić w związku z presją?

Dla tych mniej doświadczonych zawodników Grbić służy radą. Jedną, którą zawsze powtarza to: "nie czytajcie artykułów w gazetach". - Z całym szacunkiem dla was, bo chodzi m.in. o sekcje komentarzy, bo zwykle tam są ludzie, którzy nie rozumieją, co robimy - zaznaczył.

- Oni nie rozumieją, jakie poświęcenia ponoszą ci faceci. Nie wiedzą, jak ciężko pracują, jak bardzo chcą odnieść sukces i jak bardzo poświęcają wszystko, co mają i są z dala od swoich rodzin - stwierdził.

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale mistrzostw świata zaplanowano na środę 24 września. Dokładna godzina tego pojedynku jeszcze nie jest znana. Stawką meczu będzie awans do półfinału mistrzostw świata, gdzie - w przypadku zwycięstwa - możemy trafić m.in. na Włochy lub Argentynę.