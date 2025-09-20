Grbić nie wytrzymał po tym pytaniu. Aż cały się zirytował. "Dlaczego?"

- Biorę w ciemno każde zadanie - mówi dziennikarzom przyjmujący Kamil Semeniuk po awansie do ćwierćfinału mistrzostw świata. Wcześniej udowodnił to po raz kolejny w tym turnieju na parkiecie. A za całe podsumowanie jego postawy wystarczą sobotnie słowa trenera reprezentacji Polski Nikoli Grbicia, który po raz drugi podczas imprezy w Manili delegował tego siatkarza do wyjściowego składu za Tomasza Fornala.

Grbić wyjaśnia sytuację Fornala. "Zerknijcie na statystykę"

Szkoleniowiec Biało-Czerwonych nie byłby sobą, gdyby nie wspomniał na początku rozmowy z dziennikarzami z różnych krajów o tym, co mu się w wygranym 3:1 pojedynku z Kanadą nie podobało.

- Zastanawiam się, jak udało się nam stracić seta - rzuca i po chwili zaczyna się śmiać.

Obecni wcześniej w strefie wywiadów zawodnicy w pełni się z nim zgodzili, że nie powinno się to wydarzyć. Wspominali o głupich błędach, "babolach". Jednym z tych, który zatrzymał się przy przedstawicielach mediów i o tym opowiadał, był Semeniuk. Sam tego dnia zdobył 19 pkt, najwięcej spośród Biało-Czerwonych. Tak samo było w meczu grupowym z Katarem.

Wówczas przyjmujący pojawił się w wyjściowym składzie, bo będący dotychczas podstawowym graczem Tomasz Fornal gorzej się czuł. W dwóch pozostałych spotkaniach tej fazy rywalizacji wchodził z ławki i Grbić tłumaczył, że Semeniuk ma tę umiejętność, iż jest zawsze gotowy. W sobotę jednak wstawił go znów do podstawowego składu. Gdy pojawiło się pytanie, czy z Fornalem jest coś nie tak, początkowo wydawał się nieco podirytowany.

- Czemu zawsze musi być coś nie tak? Czemu "Semen", który grał niesamowicie, nie może mieć miejsca w drużynie? Nie rozumiem tego. Dlaczego? Dlaczego nie może być moim wyborem? Ok, grałeś niesamowicie, więc grasz w następnym meczu - wskazywał szkoleniowiec, który jednak słynie z konserwatyzmu pod tym względem.

Po chwili, już spokojniej, przyznaje, że Fornal ma drobny problem z plecami. - Oczywiście, był dziś do dyspozycji, ale też zerknijcie na statystykę i zobaczcie, jak "Semen" grał - wskazuje Serb.

Dla potwierdzenia słów szkoleniowca - 29-latek zdobył 14 punktów atakiem (przy 56-procentowej skuteczności), pozytywne przyjęcie miał na poziomie 50 procent, a do tego dołożył jeszcze trzy bloki (najwięcej w drużynie).

Semeniuk zgłasza gotowość. "Takie zadanie też biorę w ciemno". Wyjątkowy plan przygotowań Polaków

Można było brać pod uwagę opcję z Semeniukiem w podstawowym składzie na sobotni mecz już po obserwacji piątkowego treningu. Pojawiał się wtedy często w grupie z "szóstkowymi" zawodnikami, a Fornal był nieco oszczędzany. Pytam gracza Sir Safety Perugii, kiedy sam się dowiedział, że w sobotę zagra od początku.

- Obserwuję, jak trenujemy, jak trener mnie traktuje podczas danego treningu i - szczerze mówiąc - mogłem się spodziewać, że dzisiaj wyjdę w tym spotkaniu od początku. Ale to wszystko są takie zadania. Jestem przygotowany na to. Jeżeli w ćwierćfinale też będę miał wyjść od początku, to wyjdę. Jeżeli trzeba będzie wejść z ławki, to takie zadanie też biorę w ciemno - zapewnia 29-latek.

Ćwierćfinał z Turcją Biało-Czerwoni zagrają w środę. Trzy dni czekania na kolejny mecz w turnieju to wariant mocno nietypowy w siatkówce.

- Fajnie byłoby dostać jeden taki dzień kompletnego resetu. Żeby na żadną siłownię, na żadną halę nie iść, tylko gdzieś tam zająć się sobą, przespacerować się gdzieś może, zobaczyć okolicę wokół nowego hotelu - opowiadał Semeniuk.

Grbić zaznaczył, że sam nigdy nie miał dnia wolnego podczas turnieju. - Nie mówię, że nie zrobię tak jutro, bo też nigdy wcześniej nie mieliśmy trzech dni bez meczu. Muszę porozmawiać z moim sztabem, żeby zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze - podkreślił Serb. Nieco później rzecznik PZPS Mariusz Szyszko przekazał, że w niedzielę polscy siatkarze mają wolne.