Mecz ledwo co się skończył, gdy Polak wypowiedział te słowa. Rywale już drżą

Polscy siatkarze idą jak burza przez te mistrzostwa świata. Po zwycięstwach z Rumunią, Katarem i Holandią, przyszedł czas na fazę play-off. W 1/8 finału zmierzyliśmy się z Kanadą, która sprawiła nam trochę problemów, ale ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Biało-Czerwonych 3:1.

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Reakcja po meczu z Kanadą

Chwilę po zakończeniu spotkania Kamil Semeniuk udzielił wywiadu, w którym podsumował tę potyczkę. - To był kolejny trudny mecz. Oczywiście wygraliśmy go i nadal jesteśmy w turnieju. Teraz mamy kilka dni, aby przygotować się do ćwierćfinału z Turcją. Na pewno wykorzystamy te wszystkie dni, aby jak najlepiej przygotować się do tego meczu - oświadczył.

Nie zabrakło pytania o niespodzianki, takie jak odpadnięcie Francji, Japonii czy Brazylii. - Będąc tutaj nie można pozostać obojętnym i nie zwracać uwagi na wyniki innych drużyn. Staramy się jednak skupiać na naszej grze i na naszej drużynie. Jeśli zaczniemy oglądać inne mecze i to, co dzieje się na innych boiskach, nie będzie to dla nas dobre. Jesteśmy skoncentrowani, tak jak powtarza nasz trener - podkreślił.

- Myślę, że najlepsza forma jest jeszcze przede mną i całą naszą drużyną. Więc szczyt naszej formy będzie w przyszłości, przed najważniejszymi meczami tego turnieju - kontynuował.

Na koniec - tradycyjnie Kamil Semeniuk zwrócił się do polskich kibiców. - Drodzy kibice znowu będę was zachęcał do dopingowania. Czujemy was tu na Filipinach. Kibicujcie, gdziekolwiek jesteście. Bądźcie razem z nami. My dajemy z siebie maksa na boisku. Także, Polska do boju - zakończył.

Z kim Polacy zagrają kolejny mecz?

To zwycięstwo pozwoliło przypieczętować nam awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. W nim zmierzymy się z Turcją, która wygrała 3:1 z Holandią. W przypadku awansu w półfinale trafimy na triumfatora starcia Argentyna/Włochy - Belgia/Finlandia.

Po drugiej stronie drabinki znalazły się takie drużyny jak Tunezja, Czechy, Serbia, Iran, USA, Słowenia, Bułgaria, czy Portugalia.