Ale widok! Oto ranking FIVB po awansie Polski do ćwierćfinału MŚ

Siatkarskie mistrzostwa świata powoli wchodzą w decydującą fazę. Polacy pewnie awansowali do 1/8 finału, pokonując po drodze Rumunię, Katar i Holandię. Jednak prawdziwe granie dopiero się rozpoczęło. Nie brakowało niespodzianek, takich jak odpadnięcie Japonii, Kuby, Francji, czy Brazylii.

REKLAMA

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Polacy awansowali do ćwierćfinału mistrzostw świata

W 1/8 finału podopieczni Nikoli Grbicia mierzyli się z Kanadyjczykami, którzy zajęli drugie miejsce w grupie G i razem z Turcją byli autorami niespodziewanego wyeliminowania Japończyków. Jednak nie ma co ukrywać, to Biało-Czerwoni byli faworytami tego spotkania. Rywalizacja rozpoczęła się bardzo udanie, od szybkiego wyjścia na siedmiopunktowe prowadzenie (13:6) przez naszych siatkarzy. Choć rywale byli w stanie nieco zniwelować straty (15:12), to Polacy po chwili ponownie odskoczyli. Ostatecznie pierwsza partia zakończyła się ich zwycięstwem 25:18.

W drugim secie coś drgnęło w grze Kanadyjczyków - poprawili grę w przyjęciu co - dość niespodziewanie - pozwoliło im doprowadzić do wyrównania po zaciętej końcówce (23:25). Podopieczni Nikoli Grbicia od razu wzięli się w garść i wygrali kolejne dwa sety 25:20 i 25:14, czym przypieczętowali swoje zwycięstwo i awans do ćwierćfinału. W nim zmierzymy się z Turcją, która wygrała 3:1 z Holandią.

Ranking FIVB po meczu z Kanadą. Jak wygląda sytuacja Polski?

Po tym meczu FIVB zaktualizowała światowy ranking. Do tego spotkania podchodziliśmy z dorobkiem 402.51 pkt. Za triumf 3:1 z Kanadą dopisano Polsce zawrotne... 0,61 pkt, co oznacza, że teraz mamy 403,12. Drudzy w tabeli Włosi mają 356,40 pkt, ale oni jeszcze zagrają mecz 1/8 finału z Argentyną, więc ten wynik ulegnie zmianie.

Co ciekawe, gdybyśmy wygrali 3:0 FIVB dopisałaby nam 3,74 pkt, a w przypadku porażki 2:3 stracilibyśmy 15,01 pkt. Skąd takie różnice? Jakiś czas temu tłumaczył to Marcin Jaz na łamach Sport.pl. "Rankingowy algorytm oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich sześciu możliwych wyników danego meczu. Czyni to na podstawie bieżących rezultatów obu reprezentacji oraz ich danych historycznych. Jeśli drużyna uzyskała lepszy wynik niż przewidywany, zyskuje więcej rankingowych punktów. Adekwatnie jest w przypadku przegranych - jeśli zespół zagrał poniżej oczekiwań, traci więcej punktów. Im bliżej końcowy wynik jest najbardziej oczekiwanego wyniku, tym mniejsze są zyski i straty punktowe w rankingu" - opisał.

Ranking FIVB po meczu Polska - Kanada: