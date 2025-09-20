Jednoznaczne komentarze po meczu Polska - Kanada. Bohater mógł być tylko jeden

Reprezentacja Polski bez większych problemów zameldowała się w 1/8 finału mistrzostw świata na Filipinach. W fazie grupowej straciła ledwie set i to w starciu z Holandią. Mecze z Rumunią czy Katarem zakończyła wynikiem 3:0. Na start fazy pucharowej czekała na nią Kanada, ale to Biało-Czerwoni byli faworytami. I potwierdzili to w pierwszym secie. Nie dali większych szans rywalom, pokonując ich aż 25:18. W drugiej partii natrafili na niespodziewany opór. Popełniali też sporo błędów, co zaowocowało wynikiem 23:25. Na szczęście nasza kadra szybko się otrząsnęła i wróciła na wysoki poziom. Efekt? Zwycięstwa w dwóch kolejnych odsłonach spotkania - 25:20 i aż 25:14.

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Eksperci zadowoleni z awansu, ale mają zastrzeżenia do jednego

Co po tym spotkaniu mieli do powiedzenia polscy eksperci? Jakub Balcerzak docenił grę Biało-Czerwonych, zaznaczając jednak, że nie potrzebnie przydarzyła się ta chwila dekoncentracji, która zaowocowała stratą seta.

"REPREZENTACJA POLSKI W ĆWIERĆFINALE SIATKARSKICH MISTRZOSTW ŚWIATA 2025! Podopieczni Nikoli Grbicia wygrywają właśnie mecz fazy 1/8 (3-1) z reprezentacją Kanady, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału siatkarskiego mundialu! Niepotrzebna ta końcówka drugiego seta, ale za to świetna odpowiedź w kolejnych dwóch partiach. Kamil Semeniuk po raz kolejny najlepiej punktującym zawodnikiem w naszym zespole" - pisał na X.

"Było łatwiej niż się spodziewałem. Martwią odrobinę te naszej przestoje w niektórych ustawieniach, ale mamy dużo czasu, by popracować przed ćwierćfinałem z Turcją. Jesteśmy na dobrej drodze!" - podkreślał Rafał Dubiel z WP SportoweFakty.

"Siatkarze dziękują, publiczność bije gromkie brawa. Pokaz mocy naszej drużyny. Był także super doping. Wreszcie poczułem klimat mistrzostw świata" - ocenił Artur Gac z Interii.

Na zwycięstwo Polaków zareagowała nawet Warta Zawiercie. "'Na spokojnie, po zwycięstwo'. Biało-Czerwoni z Kubą Popiwczakiem w wyjściowej szóstce pokonali Kanadyjczyków 3:1 w 1/8 finału mistrzostw świata! W meczu o półfinał turnieju czeka na nich kadra Turcji" - czytamy.

Bohater jest znany. "Szwajcarski scyzoryk"

Wielu ekspertów wybrało też bohatera sobotniego spotkania. "Kamil Semeniuk. Właściwie tylko tyle chciałem napisać" - czytamy na profilu Macieja Piaseckiego z WPROST.

"MVP Kamil Semeniuk: 18 punktów. 15/25 w ataku. 3 bloki. 17 przyjęć, tylko 1 błąd. 5 udanych obron Szwajcarski scyzoryk Nikoli Grbicia" - żartował Mateusz Babiarz.

W ćwierćfinale rywalem Polaków będzie reprezentacja Turcji. I znów to Biało-Czerwoni będą faworytami. W końcu to wicemistrzowie świata sprzed trzech lat. Teraz celują w złoto!