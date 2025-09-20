MŚ siatkarzy. O której mecz Polska - Kanada? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy siatkarze z kompletem zwycięstw zakończyli rywalizację w grupie B (3:0 pokonali Rumunię oraz Katar, a 3:1 Holandię). Do 1/8 finału awansowali z pierwszego miejsca, a teraz czeka ich starcie z reprezentacją Kanady.

Mecz siatkówki Polska - Kanada. Kiedy i o której godzinie grają polscy siatkarze?

Jak w fazie grupowej radzili sobie rywale Polaków? Zaczęli od pokonania 3:1 Libii, następnie sensacyjnie ograli 3:0 Japończyków, a na koniec przegrali 0:3 z Turcją, za którą ostatecznie zakończyli zmagania w grupie G.

Polscy i kanadyjscy siatkarze w tym roku już raz ze sobą rywalizowali. Miało to miejsce w Lidze Narodów, podczas turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych. Zwycięstwo 3:2 (30:32, 14:25, 25:17, 25:23, 15:13) odniosła kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia.

Wygrany nadchodzącego polsko-kanadyjskiego pojedynku awansuje do ćwierćfinału MŚ, gdzie będzie mógł wpaść na grupowego rywala. Zagra bowiem albo z Holendrami, albo z Turkami (te zespoły zmierzą się w sobotę).

Mecz Polska - Kanada na mistrzostwach świata zostanie rozegrany w sobotę 20 września o godz. 14:00 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzą kanały Polsat (ogólnodostępny), Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2 (kanały płatne), a stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

