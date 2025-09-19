Trzęsienie ziemi we Francji po klęsce na MŚ. "Nigdy nie byli w stanie"

Pewne już jest, że mistrzostwa świata w siatkówce na Filipinach będą nam się kojarzyć, że niespodzianka pojawiała się na każdym rogu i na każdym etapie tego turnieju. Już po fazie grupowej z mundialu odpadły takie potęgi, jak Brazylia, Francja, Niemcy, Japonia czy Kuba. Reprezentacja Filipin miała piłkę meczową na awans do fazy pucharowej MŚ, ale ostatecznie przegrała z Iranem. Do 1/8 finału awansowała m.in. Belgia, Portugalia czy Finlandia. W przypadku Francji warto wspomnieć, że rok temu w Paryżu pokonała Polskę w finale igrzysk olimpijskich. Francja czeka na medal MŚ od ponad 20 lat.

Dlatego Francja odpadła z mistrzostw świata. "Trener wydawał się nie mieć jasnej wizji"

Francuskie media są zdruzgotane po tym, jak kadra prowadzona przez Andreę Gianiego odpadła z mistrzostw świata. Dziennik "L'Equipe" szuka powodów tego niepowodzenia. "Nigdy nie byli w stanie w pełni grać na swoim poziomie" - czytamy w leadzie artykułu Francuzów. Wśród powodów tej fatalnej postawy Francji na mistrzostwach świata pojawia się m.in. brak siły, zbyt duży ładunek emocjonalny, ale też pojawiają się wątpliwości wokół trenera.

"Giani czasami wydawał się nie mieć jasnej wizji. Wprowadzał niezbędne zmiany, ale za późno, albo marnował szanse zbyt wcześnie. Wybór składu nie podlega dyskusji" - pisze "L'Equipe", które przypomina, że kontrakt Gianiego z francuską federacją jest ważny do 2028 r. i trener chce go wypełnić. Co Francuzi mają na myśli ws. zbyt dużego ładunku emocjonalnego?

"Dla każdego, kto śledził Francję przez ostatnie dziesięć lat, nie jest tajemnicą, że siatkarze znają uczucie bycia przypartym do muru. Byli nadmiernie skupieni, nigdy nie zdołali podsycić ognia, który zazwyczaj nimi napędza" - czytamy.

"Sztab szkoleniowy zrobił wszystko, co możliwe, aby zoptymalizować formę kadry. Problemy fizyczne ich nie oszczędziły. Earvin Ngapeth wydawał się osłabiony i grał znacznie poniżej swojego poziomu. Nicolas Le Goff był ofiarą nawrotu starej kontuzji brzucha" - dodaje "L'Equipe", tłumacząc ostatnie problemy fizyczne Francji.

Francja czeka na medal mistrzostw świata od 2002 r., kiedy organizatorem była Argentyna, a "Les Bleus" zdobyli brąz po wygranym 3:0 meczu z Jugosławią. Od tego czasu najlepszy wynik Francji to czwarte miejsce podczas mundialu 2014, który odbywał się w Polsce.

