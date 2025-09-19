Walczył w Powstaniu Warszawskim, wyjechał z Polski. Oto co teraz robi jego wnuk

Reprezentacja Polski siatkarzy jest jedną z sześciu drużyn (obok Argentyny, USA, Bułgarii, Belgii i Turcji), która zakończyła fazę grupową mistrzostw świata z kompletem trzech zwycięstw. Biało-Czerwoni w walce o ćwierćfinał imprezy zmierzą się z Kanadą, która w grupie wygrała 3:1 z Libią i 3:0 z Japonią oraz przegrała 0:3 z Turcją.

Ketrzynski: Wiem też, co to polska wódka

Rezerwowym atakującym reprezentacji Kanady jest Xander Ketrzynski, który pochodzi z Toronto, ale ma polskie korzenie. Jego dziadek Polak walczył nawet w Powstaniu Warszawskim.

- Co do dziadka, to nigdy tak naprawdę o tym nie mówił. Myślę, że był to dla niego bardzo trudny okres. Z braćmi więcej wiedzieliśmy o tym, jak wojna się dla niego zakończyła. Został trafiony odłamkiem granatu w ramię, a resztę wojny spędził w więzieniu. Chyba był w nim rok. Myślę, że to było dla niego traumatyczne przeżycie i bardzo trudny czas, ponieważ stracił wielu przyjaciół i rodzinę. Nigdy więc nie wdawał się w szczegóły. Wcale się temu nie dziwię - powiedział Ketrzynski w rozmowie z TVP Sport.

Zdradził on również, jakie zna polskie tradycje.

- Pamiętam z dzieciństwa, że dziadek zawsze dawał nam krówki, te wyjątkowe cukierki. Na stole nie brakowało polskich przysmaków, jak pączki. Wiem też, co to polska wódka (śmiech). Do tego skarbem były dla nas sztućce z Polski i inne małe pamiątki. Dziadek pokazywał nam też zdjęcia miejsc, w których dorastał. Przyjechał do Kanady, mając około dwudziestu kilku lat. Stał się więc Kanadyjczykiem, jak i wielu innych ludzi w jego sytuacji - dodał Ketrzynski.

25-letni zawodnik przyznał, że spotkanie na mistrzostwach świata przeciwko reprezentacji Polski będzie dla niego wyjątkowe.

- Tata, były siatkarz, zawsze opowiadał mi historie o graniu przeciwko Polsce. Fajnie jest rywalizować z zawodnikami z kraju, z którego pochodzi twój dziadek. To niesamowita drużyna, a świetnie jest występować przeciwko dobrym siatkarzom. To zawsze czyni lepszym - przyznał.

Dziennikarka Sara Kalisz spytała go, czy żałuje, że już w 1/8 finału mistrzostw świata zmierzy się z reprezentacją Polski.

- Zazwyczaj chce się zostawić najlepsze na koniec. Żeby jednak być najlepszym, należy pokonać resztę. Jeśli celem jest wygrana w turnieju, to w pewnym momencie trzeba grać z innymi dobrymi drużynami. Mimo że spotykamy się wcześnie, nie sądzę, żebym pomyślał: "O nie, to Polska!". To kolejny mecz, który musimy wygrać, jeśli chcemy osiągnąć nasze cele. Nasz kolejny rywal to dobra drużyna, ale skupmy się na tym, co możemy zrobić, by ją pokonać - odpowiedział.

Początek meczu Polska - Kanada w sobotę o godz. 14. Zapraszamy Państwa na relację na żywo z tego starcia na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zwycięzca pojedynku Polska - Kanada w ćwierćfinale zagra z lepszym z pary: Holandia - Turcja.

Inne pary 1/8 finału to: Tunezja - Czechy, Serbia - Iran, USA - Słowenia, Bułgaria - Portugalia, Argentyna - Włochy oraz Belgia - Finlandia.

