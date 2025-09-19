Świetne wieści dla Polaków. Oto ranking przed fazą pucharową MŚ

Reprezentacja Polski suchą stopą przeszła przez fazę grupową mistrzostw świata. Wygrała trzy mecze i straciła tylko jednego seta. W przeciwieństwie do innych wielkich reprezentacji wciąż jest w grze o końcowy triumf w turnieju. Jej szanse zdają się całkiem spore.
"Zrozpaczonego Benjamina Toniuttiego po sensacyjnym wyeliminowaniu Francji w fazie grupowej mistrzostw świata rzuciła się pocieszać cała grupa rywali. Po porażce 2:3 z Argentyną grający od 10 lat w Polsce słynny siatkarz ocierał łzy jeszcze w strefie wywiadów, a za jego plecami przechodzili kolejni zdruzgotani dwukrotni mistrzowie olimpijscy. A jeden z nich odwrócił się w pewnym momencie tyłem, próbując powstrzymać płacz" - pisała dziennikarka Sport.pl i korespondentka naszego portalu na MŚ w siatkówce Agnieszka Niedziałek, opisując odpadnięcie z turnieju mistrzów olimpijskich.
Francuzi, Brazylijczycy, Niemcy - te uznane reprezentacje nie biorą już udziału w turnieju rozgrywanym na Filipinach, a to sprawia, że grono kandydatów do medalu się uszczupla. Wielu kibiców z pewnością zadaje sobie pytanie: czy Polska jest dziś głównym faworytem do złota? Odpowiedź wydaje się twierdząca.
Tak przynajmniej wynika z analiz bukmacherskich, które na swoim profilu na portalu X przedstawił Łukasz Gagaska, prowadzący konto o sportach olimpijskich. W przeddzień rozpoczęcia fazy pucharowej mistrzostw Polacy są oceniani jako główny faworyt do złota. Na drugim miejscu plasują się obrońcy tytułu Włosi, a na trzecim Amerykanie. Tuż za podium uplasowały się Bułgaria, Argentyna i Słowenia.
Przypomnijmy, że w sobotę rozegrane zostaną dwa mecze MŚ. Dwa najważniejsze z polskiej perspektywy. Najpierw o 9:30 Turcja zagra z Holandią. Zwycięzca tego spotkania to potencjalny rywal Polaków w meczu 1/4 finału. Warunek - trzeba pokonać Kanadę. Mecz Polska - Kanada rozpocznie się o 14:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.
Kuba Kochanowski jakiego nie znacie! Takiej rozmowy ze środkowym reprezentacji jeszcze nie było. Kochanowski mówi o przyjaźni z Tomaszem Fornalem, relacji z Nikolą Grbiciem, czy opasce kapitana, którą oddał Bartoszowi Kurkowi.
