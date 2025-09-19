Świetne wieści dla Polaków. Oto ranking przed fazą pucharową MŚ

Reprezentacja Polski suchą stopą przeszła przez fazę grupową mistrzostw świata. Wygrała trzy mecze i straciła tylko jednego seta. W przeciwieństwie do innych wielkich reprezentacji wciąż jest w grze o końcowy triumf w turnieju. Jej szanse zdają się całkiem spore.

Oto ranking sił przed fazą pucharową MŚ. Polska faworytem

"Zrozpaczonego Benjamina Toniuttiego po sensacyjnym wyeliminowaniu Francji w fazie grupowej mistrzostw świata rzuciła się pocieszać cała grupa rywali. Po porażce 2:3 z Argentyną grający od 10 lat w Polsce słynny siatkarz ocierał łzy jeszcze w strefie wywiadów, a za jego plecami przechodzili kolejni zdruzgotani dwukrotni mistrzowie olimpijscy. A jeden z nich odwrócił się w pewnym momencie tyłem, próbując powstrzymać płacz" - pisała dziennikarka Sport.pl i korespondentka naszego portalu na MŚ w siatkówce Agnieszka Niedziałek, opisując odpadnięcie z turnieju mistrzów olimpijskich.

Francuzi, Brazylijczycy, Niemcy - te uznane reprezentacje nie biorą już udziału w turnieju rozgrywanym na Filipinach, a to sprawia, że grono kandydatów do medalu się uszczupla. Wielu kibiców z pewnością zadaje sobie pytanie: czy Polska jest dziś głównym faworytem do złota? Odpowiedź wydaje się twierdząca.

Tak przynajmniej wynika z analiz bukmacherskich, które na swoim profilu na portalu X przedstawił Łukasz Gagaska, prowadzący konto o sportach olimpijskich. W przeddzień rozpoczęcia fazy pucharowej mistrzostw Polacy są oceniani jako główny faworyt do złota. Na drugim miejscu plasują się obrońcy tytułu Włosi, a na trzecim Amerykanie. Tuż za podium uplasowały się Bułgaria, Argentyna i Słowenia.

Przypomnijmy, że w sobotę rozegrane zostaną dwa mecze MŚ. Dwa najważniejsze z polskiej perspektywy. Najpierw o 9:30 Turcja zagra z Holandią. Zwycięzca tego spotkania to potencjalny rywal Polaków w meczu 1/4 finału. Warunek - trzeba pokonać Kanadę. Mecz Polska - Kanada rozpocznie się o 14:00 czasu polskiego. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego meczu na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.

Ranking sił według notowań bukmacherów:

1. Polska

2. Włochy

3. USA

4. Bułgaria

5. Argentyna

6. Słowenia

7. Serbia

8. Belgia

9. Turcja

10. Iran

11. Czechy

12. Holandia

13. Kanada

14. Finlandia

15. Portugalia

16. Tunezja

