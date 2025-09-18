Tak wygląda drabinka MŚ po odpadnięciu potęg. Z nimi mogą zagrać Polacy

Reprezentacja Polski rywalizowała w jednej grupie z Rumunią, Katarem i Holandią. Z dwoma pierwszymi wymienionymi ekipami zwyciężyła 3:0. Z Oranje Biało-Czerwoni triumfowali 3:1. To oznaczało, że z 9 punktami na koncie i bilansem setów 9:1 wicemistrzowie olimpijscy awansowali pewnie do 1/8 finału. Już w środę wiedzieliśmy, że rywalem naszego zespołu będzie Kanada - druga ekipa grupy G. Znaliśmy także potencjalnych rywali Polaków w ćwierćfinale, ale reszta niewiadomych wyjaśniła się w czwartek.

REKLAMA

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

MŚ siatkarzy. Sensacja za sensacją

Już po dwóch kolejkach fazy grupowej stało się jasne, że w czołowej szesnastce mistrzostw świata siatkarzy nie zobaczymy reprezentacji Japonii. Jak się okazało, nie była to największa sensacja tej części turnieju.

W czwartek z rozgrywkami pożegnały się Francja oraz Brazylia - dwie potęgi światowej siatkówki. Trójkolorowi przegrali z Argentyną 2:3, a to przy zwycięstwie Finlandii z Koreą Południową (3:1) oznaczało, że mistrzowie olimpijscy jadą do domu. Canarinhos z kolei ulegli Serbii 0:3, a w drugim spotkaniu grupy H Czechy pokonały Chiny 3:0. Przy takim zestawie wyników sensacyjnie do fazy pucharowej awansowali Serbowie i nasi sąsiedzi.

Poza turniejem są już także takie ekipy jak Niemcy oraz Kuba. Znamy je doskonale z rozgrywek Ligi Narodów. Co ciekawe, jeszcze w lipcu Kubańczycy podczas jednego z turniejów pokonali reprezentację Polski.

O awans do 1/8 finału drżeli Włosi. W drugiej kolejce aktualni mistrzowie świata przegrali z Belgią 2:3. Tym samym na zakończenie fazy grupowej o awans grali z Ukrainą. W tym spotkaniu jednak faworyci zwyciężyli 3:0.

Oto pary 1/8 finału MŚ. Później będzie wielki rewanż za poprzedni mundial?

W sobotę (20 września) rozpocznie się faza pucharowa mistrzostw świata. O godz. 14:00 o ćwierćfinał powalczy reprezentacja Polski, która zmierzy się z Kanadą. Już o 9:30 rozpocznie się spotkanie, które wyłoni potencjalnego rywala naszego zespołu. Holandia zagra z Turcją.

A z kim Polska mogłaby się zmierzyć w przypadku awansu do półfinału? Możliwy jest pojedynek z Włochami, czyli rewanż za finał tegorocznej Ligi Narodów i za finał ostatniego mundialu, gdzie Italia pokonała nasz zespół 3:1.

Włosi jednak już na samym początku fazy pucharowej mają trudne zadanie, ponieważ zagrają z Argentyną, która wygrała komplet spotkań w grupie C. Zwycięzca meczu Argentyna - Włochy zmierzy się w ćwierćfinale z triumfatorem spotkania Belgia - Finlandia. Wszystkie cztery wymienione zespoły mogą być przeciwnikami Polski w półfinale, o ile oczywiście podopieczni Nikoli Grbicia zameldują się na tym etapie imprezy.

Czytaj także: Francja była murowanym faworytem! Było już 0:2 w meczu o życie na MŚ

Druga część drabinki ułożyła się z kolei w taki sposób, że już teraz możemy powiedzieć, iż sensacyjnie w półfinale mistrzostw świata zagra ktoś z czwórki: Tunezja, Czechy, Serbia, Iran.

Pary 1/8 finału MŚ w siatkówce mężczyzn:

Tunezja - Czechy

Serbia - Iran

USA - Słowenia

Bułgaria - Portugalia

Polska - Kanada

Turcja - Holandia

Argentyna- Włochy

Belgia - Finlandia

Ćwierćfinał:

Tunezja/Czechy - Serbia/Iran

Stany Zjednoczone/Słowenia - Bułgaria/Portugalia

Polska/Kanada - Turcja/Holandia

Argentyna/Włochy - Belgia/Finlandia

Półfinał:

Tunezja/Czechy/Serbia/Iran - Stany Zjednoczone/Słowenia/Bułgaria/Portugalia

Polska/Kanada/Turcja/Holandia - Argentyna/Włochy/Belgia/Finlandia

Kuba Kochanowski jakiego nie znacie! Takiej rozmowy ze środkowym reprezentacji jeszcze nie było. Kochanowski mówi o przyjaźni z Tomaszem Fornalem, relacji z Nikolą Grbiciem, czy opasce kapitana, którą oddał Bartoszowi Kurkowi. Całość do obejrzenia na Youtube Sport.pl: