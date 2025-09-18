Dla Włochów to był mecz o życie. 3:0. Wszystko jasne

Z mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn po fazie grupowej odpadły takie potęgi jak Brazylia i Francja. Do czołowej szesnastki nie awansowała także mocna zazwyczaj Japonia. O przepustkę do 1/8 finału drżeli obrońcy tytułu. Włosi przystępowali do czwartkowego spotkania z Ukrainą po porażce z Belgią (2:3). Wiedzieli, że jeśli przegrają, to pożegnają się z turniejem, który odbywa się na Filipinach.

Włochy obroniły się przed kompromitacją

Jeszcze niedawno Italia rywalizowała z Polską o triumf w Lidze Narodów, potwierdzając, że wciąż trzeba się z nią liczyć. Brak awansu do fazy pucharowej byłby zatem odebrany w kraju aktualnych mistrzów świata jako kompromitacja. Ostatecznie Włosi "uciekli spod topora".

W pierwszej partii pokonali Ukrainę 25:21. Jeszcze do połowy seta Ukraińcy dzielnie stawiali opór faworytowi spotkania, grając praktycznie punkt za punkt. Później Włosi zbudowali sobie bezpieczną przewagę.

Nieco nerwowo dla Italii było w drugiej partii. Wówczas bowiem podopieczni Raula Lozano prowadzili w drugiej części seta dwoma punktami (15:13). Później jedna z najlepszych ekip globu zabrała się do odrabiania strat. Kiedy Włochy objęły prowadzenie, to już nie dały go sobie wyrwać, zwyciężając 25:22.

Włochy - Argentyna. Będzie hit na MŚ!

Ukraińcy byli ewidentnie podłamani tym, co wydarzyło się w drugiej odsłonie spotkania. Trzecią partię rozpoczęli bardzo źle. Lozano szybko zabrał przerwę, ale to nie pomogło jego podopiecznym. Włosi zbudowali bezpieczną przewagę (6:2) i nie zamierzali jej zmniejszać.

Ostatecznie w trzecim secie mistrzowie świata wygrali 25:18. A to oznacza, że awansowali do fazy pucharowej z drugiego miejsca w grupie. W 1/8 finału czeka ich trudny pojedynek, ponieważ zmierzą się z Argentyną, która w czwartek pokonała Francję (3:2). Albicelestes wygrali wszystkie spotkania w swojej grupie.

Włochy - Ukraina 3:0 (25:21, 25:22, 25:18)

