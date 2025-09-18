Alarmujące słowa Drzyzgi o grze Polaków przed 1/8 finału MŚ. "Prosta"

Niemcy poza turniejem, mistrzowie olimpijscy Francuzi poza turniejem, jeśli Czesi wygrają 3:0 z Chinami to Brazylia też. Dorzućmy Iran, który w tie-breaku uratowało dotknięcie siatki po stronie Filipin. Tegoroczne mistrzostwa świata to na razie jedna, wielka niespodzianka. Reprezentacja Polski jak dotąd opierała się temu trendowi. Mieliśmy wygrać grupę z Katarem, Rumunią i Holandią z kompletem zwycięstw za trzy punkty i tak też się stało. Teraz jednak sprawa nabiera jeszcze większej powagi. W fazie pucharowej nie będzie miejsca na błędy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Celem chłopaków jest złoto". Mateusz Bieniek o mistrzostwach świata siatkarzy

Polska odporna na sensacje, ale nie idealna. Poprawiać jest co

Szczególnie że Kanada swoje też potrafi. Ograli w końcu 3:0 Japonię. Bardzo słabą na tym turnieju, ale wciąż Japonię. Pozostaje trzymać kciuki, byśmy nadal byli odporni na niespodzianki. Do tego jednak potrzebna będzie stabilniejsza, pewniejsza gra. Z Holandią mimo wygranej 3:1 błędów nie brakowało. Wygraliśmy w dużej mierze dzięki skuteczności w ataku. Zdaniem komentatora Polsatu Sport Wojciecha Drzyzgi musimy podnieść poziom gry całościowo, bo nie zawsze jednym elementem można przykryć wszystkie inne.

Drzyzga nie ma wątpliwości. Sam atak to mało

- Z Kanadą trzeba udowodnić, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy bliżej mocnej poprawności. Ważne, żeby wszyscy wyrównali poziom, bo Bartosz Kurek też wszystkiego nie wyciągnie. Kamilowi też może pójść słabiej. Musimy szukać kolektywu, chociaż ja wiem, że my nie zmienimy stylu gry. Mamy bardzo prosty, choć skuteczny styl gry - ocenił Drzyzga w rozmowie z Marcinem Lepą w Polsacie Sport.

- My całą siłę opieramy na skuteczności ataku, co ponad miarę było widać w meczu z Holandią. Skutecznym atakiem Bartosza Kurka przetrwaliśmy to spotkanie. Za uszy się wyciągaliśmy z problemów. Później dołączył do tego Kamil Semeniuk. Bardzo niepewny, trochę dziwny w zachowaniach w ataku był Tomasz Fornal. Nie widziałem u niego tej siatkarskiej bezczelności - powiedział ekspert. Mecz Polska - Kanada odbędzie się w sobotę 20 września o 14:00 czasu polskiego.

Kuba Kochanowski jakiego nie znacie! Takiej rozmowy ze środkowym reprezentacji jeszcze nie było. Kochanowski mówi o przyjaźni z Tomaszem Fornalem, relacji z Nikolą Grbiciem, czy opasce kapitana, którą oddał Bartoszowi Kurkowi. Całość do obejrzenia na Youtube Sport.pl: