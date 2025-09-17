"Siła napędowa światowej siatkówki". Tak o Polsce jeszcze nikt nie mówił

Polscy siatkarze w ostatnim meczu grupowym mistrzostw świata na Filipinach pokonali reprezentację Holandii. "Nikola Grbić był tak sfrustrowany, że aż rozkładał ręce po kolejnych nieskończonych atakach polskich siatkarzy na początku meczu mistrzostw świata z Holendrami. W pewnym momencie nawet ruszył zły do sędziego razem z Bartoszem Kurkiem. To nie było łatwe spotkanie dla Biało-Czerwonych, ale skończyło się zwycięstwem 3:1, dającym awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca" - relacjonowała wprost z Manili Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek kończy karierę! "Chyba, że mnie żona z domu wypier***"

Polscy siatkarze pokonali Holendrów na mistrzostwach świata. "Światowej klasy drużyna"

O tym spotkaniu piszą również holenderskie media. "Holenderska reprezentacja siatkówki przegrała swój trzeci i ostatni mecz grupowy na mistrzostwach świata na Filipinach z Polską: 1:3 (25:22, 23:25, 19:25, 22:25). Po tej porażce Holandia zajęła drugie miejsce za Polską" - czytamy w serwisie nos.nl. Chociaż takiego rozstrzygnięcia raczej się spodziewano.

"Polska była faworytem, jako numer jeden na świecie, Holandia zajmuje dziewiętnaste miejsce (w ranking FIVB - red.). Co więcej, Polska jest aktualnym mistrzem Europy, wicemistrzem ostatnich igrzysk olimpijskich i srebrnym medalistą mistrzostw świata 2022" - podkreślono.

Poziom polskiego zespołu docenił również portal nu.nl. "Reprezentacja siatkówki przegrała w środę swój trzeci i ostatni mecz grupowy na Mistrzostwach Świata. Holenderska drużyna, mająca już zapewniony awans do 1/8 finału, przegrała na Filipinach z Polską, światowej klasy drużyną: 25:22, 23:25, 19:25 i 22:25" - podsumowano.

Mimo że Holandia "mocno rozpoczęła" spotkanie, to "nie zdołała podtrzymać dobrego startu". "Ponownie rozkręciła akcję w drugim i trzecim secie, ale Polska była nieco bardziej zdecydowana" - wyjaśniono. Natomiast "w czwartym secie Holendrzy objęli prowadzenie 14:11, ale Polska po raz kolejny pokazała siłę. Mistrz Europy i wicemistrz igrzysk zapewnił sobie zwycięstwo po prawie dwóch godzinach gry".

Holenderscy siatkarze docenieni w ojczyźnie. "Polska musiała się bardzo postarać"

"Bezczelna Holandia mierzy się z Polską, ale przegrywa z numerem jeden na świecie" - ogłosił serwis volleybal.nl. Tam bardzo chwalono reprezentację, która potwierdziła dobrą dyspozycję prezentowaną na turnieju.

"Holenderscy siatkarze po raz kolejny pokazali dziś swoją najlepszą stronę. Holenderska drużyna zaciekle walczyła z potęgą Polski, która musiała się bardzo postarać, aby uniknąć kolejnej sensacji na mistrzostwach świata. Numer jeden na świecie wygrał 3:1, ale Holandia po raz kolejny udowodniła, że rośnie w siłę na Filipinach" - czytamy. A polskiej kadrze napisano, że "od lat jest siłą napędową światowej siatkówki".

Sprawdź także: Oto cały Nikola Grbić. Wymowne zachowanie trenera Polaków

Po tym spotkaniu Holendrzy "mogli zejść ze sceny z podniesionymi głowami". I nie są na straconej pozycji przed starciem 1/8 finału z Turcją. "Z tą samą energią, duchem walki i klasą co dzisiaj, Holandia może uważać się za mocnego pretendenta również w tym meczu" - zakończono.

Jeśli chodzi o polskich siatkarzy, to oni jako triumfatorzy grupy B w 1/8 finału zmierzą się oni z Kanadą, drugim zespołem grupy G. Drabinka jest ułożona tak, że zwycięzcy obu wymienionych spotkań trafią na siebie w ćwierćfinale.