Oto rywal Polaków w 1/8 finału MŚ. To rewelacja turnieju!

To nie był łatwy mecz, ale reprezentacja Polski pokonała na koniec fazy grupowej Holandię 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22). Dzięki poprzednim wynikom - zwycięstwom 3:0 z Rumunią i 3:0 z Katarem, podopieczni Nikoli Grbicia zakończyli rywalizację w grupie z kompletem punktów. Są już w fazie pucharowej mistrzostw i kroczą ku swoim marzeniom.

Oto rywal Polski na MŚ. Z nimi zagramy o ćwierćfinał

Wiadomo już, że rywalem Polaków w 1/8 finału będzie reprezentacja Kanady, która w grupie G zajęła drugie miejsce. Siatkarze z Ameryki Północnej sprawili nie lada sensację. W drugim meczu swojej rywalizacji grupowej pokonali faworyzowaną Japonię. Zwycięstwem 3:0 (25:20, 25:23, 25:22) przypieczętowali awans i odprawili Japończyków do domu.

Wcześniej reprezentacja Kanady wygrała 3:1 z Libią (22:25, 25:20, 25:12, 29:27), a na koniec zmagań grupowych przegrała z Turcją 0:3 (21:25, 16:25, 25:27). Już wiadomo, że spotkanie Polski z Kanadą w 1/8 finału odbędzie się w sobotę 20 września. Do tego meczu zostało jeszcze kilka dni, ale zapraszamy serdecznie do śledzenia naszej tradycyjnej relacji na żywo, która będzie dostępna Sport.pl i w aplikacji mobilnej.

Warto dodać, że zwycięzca z pary Polska/Kanada w ćwierćfinale zmierzy się z wygranym meczu Turcja/Holandia. Niewykluczone więc, że Biało-Czerwoni jeszcze raz podczas tych mistrzostw zagrają z Holendrami.

Kanadyjczycy, nasz najbliższy rywal, na ostatnich mistrzostwach świata w 2022 roku nie wyszedł z grupy. Wygrał tylko jeden mecz - 3:0 pokonał Chiny, a po 0:3 przegrywał z Włochami i Turcją.

Warto dodać, że pomiędzy Polską, a Kanadą są silne siatkarskie związki. Aktualnym trenerem tamtejszej kadry jest Dan Lewis, który jako zawodnik odnosił sukcesy w naszej lidze - grał między innymi w Skrze Bełchatów.

Jedną z największych gwiazd kanadyjskiej reprezentacji jest SHO, czyli Sharone Vernon-Evans, który jest siódmym najlepiej punktującym zawodnikiem mistrzostw. Fynnian Lionel McCarthy należy z kolei do grona najlepiej blokujących siatkarzy turnieju. 25-letni środkowy bloku to także jeden z najlepiej serwujących zawodników mistrzostw. W polu zagrywki zdobył już dziewięć punktów.

A jak środowy mecz z Holandią wyglądał oczami naszej dziennikarki? Poniżej fragment korespondencji Agnieszki Niedziałek ze Sport.pl, prosto z Filipin:

Nikola Grbić aż rozkładał sfrustrowany ręce po kolejnych nieskończonych atakach polskich siatkarzy w pierwszej fazie meczu mistrzostw świata z Holenderami, a w pewnym momencie ruszył zły do sędziego razem z Bartoszem Kurkiem. To nie było łatwe spotkanie dla Biało-Czerwonych i ich fanów, ale skończyło się zwycięstwem 3:1 dającym awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Niepokoić nieco mógł zaś przede wszystkim widok u Polaków po drugim secie.