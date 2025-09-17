Sensacja na MŚ. Jadą do domu! A dopiero ogrywali Polaków

17 lipca tego roku reprezentacja Polski siatkarzy zmierzyła się z Kubą w rozgrywkach Ligi Narodów. Wtedy Biało-Czerwoni niespodziewanie przegrali 1:3 (25:22, 19:25, 21:25, 24:26). Teraz obie te reprezentacje wzięły udział w mistrzostwach świata rozgrywanych na Filipinach. Kuba, dziesiąta w rankingu FIVB, na początek turnieju sensacyjnie przegrała 1:3 (25:20, 22:25, 19:25, 19:25) z Portugalią (29 w rankingu). W drugim spotkaniu Kubańczycy wygrali 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) ze słabiutką Kolumbią.

Sensacja na MŚ. Dopiero pokonali Polaków, a teraz już jadą do domów

Reprezentacja Kuby, by awansować do kolejnej fazy turnieju, musiała w ostatniej kolejce wygrać z bardzo mocno osłabioną w tym turnieju, drużyną Stanów Zjednoczonych. Pierwszy set był jednostronny i Amerykanie wygrali go gładko - do 17. Walka na dobre rozpoczęła się od drugiej partii. W niej zadecydowała końcówka. Przy stanie 23:22 Stany Zjednoczone zdobyły dwa punkty z rzędu i prowadziły 2:0 w setach. W trzeciej partii Kubańczycy szybko wypracowali przewagę (10:5, 14:8). W końcówce zmarnowali jednak aż pięć piłek setowych (przy stanie 24:18), ale ostatecznie zwyciężyli 25:23.

W czwartym secie Kubańczycy prowadzili 10:6, a w końcówce nawet 23:19. Od tego drugiego stanu przegrali jednak cztery punkty z rzędu, a w grze na przewagi lepsi byli Amerykanie i wygrali mecz 3:1. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Cooper Robinson - 14., a dla przegranych Jose Masso i Javier Concepcion (po 12.).

Dzięki wygranej Amerykanie zajęli pierwsze miejsce w tabeli grupy D. Na drugiej pozycji zostali sklasyfikowani Portugalczycy, a dopiero na trzeciej Kubańczycy, którzy mogą już wracać do domów.

Stany Zjednoczone w 1/8 finału zmierzą się z drugą drużyną grupy E. Będzie to zwycięzca meczu Słowenia - Niemcy (środa, godz. 15).

Portugalia w walce o ćwierćfinał mistrzostw świata zagra ze zwycięzcą grupy E - Bułgarią.

Mecz grupy D MŚ siatkarzy: USA - Kuba 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 27:25)

Tabela grupy D: