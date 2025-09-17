Tak wygląda tabela MŚ po meczu Polska - Holandia. Coś pięknego!

To był hit na zakończenie rywalizacji w grupie B mistrzostw świata. Polacy zmierzyli się z Holandią. Rywalizowały dwa zespoły, które miały po dwóch kolejkach komplet punktów. Biało-Czerwoni źle zaczęli środowy mecz, bo pierwszego seta przegrali 22:25. W trzech kolejnych partiach drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia była lepsza i zwyciężyła 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22). W ostatnim secie kluczowy moment był przy prowadzeniu Holandii 18:16. Wtedy stanął na zagrywce Kamil Semeniuk, a opuścił ją, jak Polacy wygrywali 21:18!

Tak wygląda tabela naszej grupy MŚ po meczu Polska - Holandia. Coś pięknego!

Sytuacja przed meczem Polska - Holandia była jasna. Zwycięzca tego pojedynku wygrywał grupę. Biało-Czerwoni po zwycięstwie z Holandią zajęli zatem pierwsze miejsce. W efekcie w 1/8 finału mistrzostw świata zmierzą się z drugim zespołem grupy G - Kanadą, która nieco niespodziewanie przegrała 0:3 (21:25, 16:25, 25:27) z Turcją.

"Tak pewny awans do czołowej "16" MŚ to wielki sukces tej drużyny, która jak na razie nie ma na koncie żadnych znaczących osiągnięć na arenie międzynarodowej. A teraz to tym cenniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę słaby początek sezonu w Lidze Narodów, który skutkował tym, że będący w przeszłości szkoleniowcem Jastrzębskiego Węgla i PGE Skry Bełchatów Kovac zastąpił na stanowisku Umuta Cakira" - pisała po tym meczu Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

Przypomnijmy, że o kolejności w tabeli grupy w pierwszej kolejności decyduje liczba zwycięstw, potem liczba punktów i stosunek setów.

Mistrzostwa świata w 2025 roku odbywają się na Filipinach. Tytułu broni reprezentacja Włoch.

Tabela "polskiej" grupy B: