- Mam nadzieję, że trafimy na Polaków dopiero w ćwierćfinale - mówił mi we wtorek jedyny turecki dziennikarz pracujący obecnie przy mistrzostwach świata siatkarzy. Dawał wówczas zachowawczo jedynie 51 procent szans swojej drużynie w pojedynku z Kanadą. Ta szybko mu pokazała, że był zdecydowanie zbyt ostrożny.

Mocny początek Turków i skoki przez bandy reklamowe

Zaznaczmy od razu - nie ma jeszcze pewności, że Turcy dzięki efektownemu zwycięstwu nad Kanadyjczykami unikną w 1/8 finału będących liderami światowego rankingu Biało-Czerwonych. By tak się stało drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia musi wygrać w środę na zakończenie rywalizacji w fazie grupowej z Holendrami. Jest zdecydowanym faworytem, ale musi to potwierdzić jeszcze na parkiecie w Manili.

Teoretycznie w pojedynku Turcja - Kanada faworytem była druga z ekip, która jest ósma na światowej liście, a jej ostatni rywal plasuje się na 16. pozycji. Oba zespoły wcześniej w spotkaniach z Japonią i Libią straciły łącznie seta. Można się więc było spodziewać, że ich pojedynek będzie wyrównany i zacięty, ale nie miało to potwierdzenia w rzeczywistości.

Drużyna znad Bosforu od początku wywierała ogromną presję na rywalach zagrywką, co ułatwiało jej wyprowadzanie bardzo mocnych kontrataków i skuteczne blokowanie. Efekt - już po kilku minutach prowadziła 6:2, a trenujący Kanadę Dan Lewis poprosił o przerwę. Imponująct marsz po kolejne punkty drużyny Slobodana Kovaca, który został zatrudniony zaledwie dwa miesiące temu, został nieco przyhamowany przez popis w polu zagrywki Sharone'a Vernona-Evansa. Potężnie zbudowany środkowy, który w przeszłości grał w Polsce, posłał dwa asy i doprowadził do remisu 12:12. Z rytmu nie wybiła go nawet przerwa na życzenie szkoleniowca przeciwników - po powrocie na boisko dorzucił trzeci z rzędu punkt wywalczony w ten sposób.

Ale po chwili Turkowie odzyskali prowadzenie i kontrolowali sytuację. Spore wrażenie robiła ich ofiarność w obronie - nieraz sięgali piłki, który były już poza polem gry. W jednej z akcji libero Berkay Bayraktar przeskoczył bandy reklamowe i w powietrzu odbił piłkę tyłem do boiska, a jego koledzy chwilę później celebrowali wygranie tej efektownej akcji, która dała im prowadzenie 20:17. Nadzieje Kanadyjczyków na chwilę przedłużył jeszcze w końcówce as Fynniana McCarthy'ego - środkowego Bogdanki LUK Lublin - ale ich rywale nie dali się wybić z rytmu.

Serwisowe bomby nie pomogły. Nerwowe oczekiwanie przy ostatniej akcji

W drugiej partii przewaga Turków ani na chwilę nie była zagrożona. To był popis ekipy Kovaca, która oddała przeciwnikom zaledwie 16 punktów. Kanadyjczycy zaś wyglądali na całkowicie bezbronnych. Nieco więcej emocji pojawiło się ponownie w trzeciej odsłonie. Ważny był moment przy wyniku 5:5, gdy pięć punktów z rzędu zdobyła ekipa Kovaca. Wydawało się, że tej przewagi już nie roztrwoni, ale w końcówce zryw zaliczyli Kanadyjczycy. Po dwóch asach z rzędu Nicholasa Hoaga na tablicy pojawił się remis 21:21.

Zespół z Ameryki Północnej prowadził potem nawet 24:23, ale finalnie to rywale wykorzystali drugą piłkę meczową. Spotkanie zakończyło się nerwowym oczekiwaniem, bo ostatnią akcję sprawdzano za pomocą wideoweryfikacji. Po chwili Turcy mogli już wznieść ręce i świętować efektowne zwycięstwo.

Tak pewny awans do czołowej "16" MŚ to wielki sukces tej drużyny, która jak na razie nie ma na koncie żadnych znaczących osiągnięć na arenie międzynarodowej. A teraz to tym cenniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę słaby początek sezonu w Lidze Narodów, który skutkował tym, że będący w przeszłości szkoleniowcem Jastrzębskiego Węgla i PGE Skry Bełchatów Kovac zastąpił na stanowisku Umuta Cakira.

Pierwsze od trzech lat zwycięstwo nad Kanadą najprawdopodobniej pozwoli Turkom uniknąć Polaków w 1/8 finału. Mecz Biało-Czerwonych z Holandią, który ostatecznie potwierdzi układ par na pierwszym etapie fazy pucharowej wyłoniony z tych dwóch grup, rozpocznie się o godz. 12 czasu warszawskiego.