MŚ siatkarzy. O której mecz Polska - Holandia dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa pewne zwycięstwa na start mistrzostw świata. Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw pokonali Rumunię 3:0, a później takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie z Katarem. Te dwie wiktorie pozwoliły naszym siatkarzom zapewnić sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Ta informacja bardzo cieszy, szczególnie patrząc na to, jakie problemy podczas turnieju na Filipinach mają takie potęgi jak Włochy czy Francja. Z imprezy odpadła już natomiast Japonia.

MŚ siatkarzy. Holandia rywalem Polski. Trzeba uważać

Teraz przed Polakami w teorii najtrudniejsze starcie w fazie grupowej. Rywalem wicemistrzów olimpijskich będzie Holandia. To drużyna, która także ma już pewny awans z grupy.

Oranje wygrali dwa spotkania, ale w przeciwieństwie do Polaków nie mają bilansu setów 6:0. Holendrzy najpierw ograli Katar 3:1, a później zwyciężyli z Rumunią 3:0.

W tym roku Polska zmierzyła się z Holandią w spotkaniu Ligi Narodów. 11 czerwca zespół Grbicia okazał się lepszy od rywali, zwyciężając 3:1. Na powtórkę liczymy także podczas mistrzostw świata, bo oczywiście wygrana zapewnia nam triumf w grupie B.

MŚ siatkarzy. Polska - Holandia na żywo. O której mecz Polska - Holandia dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Polska - Holandia na mistrzostwach świata na Filipinach odbędzie się w środę (17 września). Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00 czasu polskiego.

Transmisję przeprowadzi Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Stream będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.