Rewelacja MŚ może zagrać z Polską. Ich trener wypalił o drużynie Grbicia

Polska i Kanada są już pewne tego, że zagrają w 1/8 finału mistrzostw świata. Czy Biało-Czerwoni już wtedy zmierzą się z Kanadyjczykami? To zależy od końcowej klasyfikacji w grupach B i G. Jeżeli Polacy zajmą pierwsze miejsce, to zagrają z zespołem z drugiego miejsca w grupie G - i na odwrót. Na ten moment podopieczni Nikoli Grbicia graliby jednak z Kanadą.

Trener Kanady zachwycony siatkarzami Grbicia. "Polska nie ma żadnych słabych stron"

Dumny z postawy swojej drużyny w fazie grupowej mistrzostw świata jest Dan Lewis, selekcjoner reprezentacji Kanady. Szkoleniowiec przyznaje, że ewentualny mecz z Polską działa na wyobraźnię. - Nie da się uniknąć Polski, bo i tak zagramy z nimi w 1/8 lub 1/4 finału. Bardzo się ekscytuję na to spotkanie. Chcemy grać z najlepszymi drużynami, w końcu po to przyjeżdża się na mistrzostwa świata - cytuje jego wypowiedź portal WP Sportowe Fakty.

Reprezentacja Polski jest jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa i Lewis doskonale zdaje sobie z tego sprawę. - Polska nie ma żadnych słabych stron, więc nie będzie łatwo ich ograć. Nie mogę zdradzić mojego planu, ale na pewno zrobimy wszystko, by wygrać wszystkie spotkania w tym to potencjalne z Polską - dodał szkoleniowiec.

W środę 17 września o godzinie 12:00 reprezentacja Polski zagra z Holandią o zajęcie pierwszego miejsca w grupie B. Wcześniej - o 8:00 rano - odbędzie się mecz Kanada - Turcja.

Mecze 1/8 finału w polskiej części drabinki odbędą się w sobotę 20 września. Zapraszamy do śledzenia siatkarskich mistrzostw świata w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.