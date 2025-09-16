Tak na świecie widzą Polskę i Leona. Wskazali "klucz do sukcesu"

Trwają mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Bierze w nich udział m.in. reprezentacja Polski, która jest absolutnym faworytem do złota. W końcu po ten krążek sięgała trzykrotnie - w 1974, 2014 i 2018 roku. A komu tych szans na sukces się nie daje? Drużynie z Filipin. Gra na imprezie głównie ze względu na zagwarantowane miejsce jako gospodarz. Mimo wszystko tamtejsze media wierzą, że w przyszłości ich kadra dołączy do czołówki. I okazuje się, że podobne zdanie ma Wilfredo Leon.

Wilfredo Leon mówi o Filipińczykach, a także o aspiracjach polskiej kadry. Nie pozostawił wątpliwości

Reprezentant Polski udzielił wywiadu dla spin.ph, w który mówił m.in. o życzliwości lokalnych kibiców. - Fani tutaj są bardzo przyjaźnie nastawieni. Uwielbiają oglądać i dopingować Polskę, z czego się cieszę - zaczął, dodając, że ma nadzieję, iż w przyszłości także kadra Filipin będzie dawać im sporo radości. - Wierzę w to, że pewnego dnia reprezentacja Filipin będzie na tym samym poziomie i będzie w stanie wygrać z dobrymi ekipami - zaznaczył.

Na tych mistrzostwach świata Leon ma ogromne nadzieje, ale na sukces polskiej kadry. Jest szczególnie zmotywowany do działania. Dlaczego? - Posiadam ogromną motywację. Po pierwsze, nie grałem jeszcze na tym turnieju z Polską. A po drugie, nie zdobyłem jeszcze złotego krążka z tą drużyną. Przybyłem tutaj, by ciężko pracować i pomóc w odzyskaniu mistrzostwa. Nie zamierzam kłamać. Z pewnością ciąży na nas presja, bo każdy chce nas pokonać. Jednocześnie znamy własne możliwości. Mamy świadomość, że jesteśmy gotowi walczyć z każdą ekipą - dodawał.

Filipińskie media pod wrażeniem reprezentacji Polski. Oto "klucz do sukcesu"

O tym, że Polska może odzyskać złoty medal mistrzostw świata, przekonane są też filipińskie media. W samych superlatywach wypowiadały się o podopiecznych Nikoli Grbicia. "Polska od dawna przoduje w męskiej siatkówce. Jest uznawana za jeden z zespołów, który trzeba pokonać na mistrzostwach [jeśli chce się zdobyć złoto, przyp. red.]. To srebrni medaliści. Biało-Czerwoni dali do zrozumienia, że nie zamierzają odpuszczać w walce o najcenniejszy krążek, bo pokonali Rumunię 3:0, rozpoczynając walkę o tytuł w grupie B" - czytamy. To artykuł, który ukazał się jeszcze przed meczem z Katarem, w którym Polacy też gładko wygrali 3:0.

Ale na tym redakcja nie zakończyła. Wskazała, który z siatkarzy może okazać się szczególnie istotny dla kadry Grbicia i może jej dać najwięcej. "Za klucz do sukcesu Polski uważa się Wilfredo Leona" - ocenili wprost dziennikarze. I faktycznie, jak na razie przyjmujący jest jednym z filarów naszej drużyny i odgrywa w niej kluczową rolę.

Teraz przed Biało-Czerwonymi mecz z Holandią. To teoretycznie najsilniejszy rywal w grupie. Starcie zaplanowano na środę 17 września, na godzinę 12:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.