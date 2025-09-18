Ratował Polskę i Grbicia, teraz nie ma go w kadrze. "Co tu dużo mówić"

Grzegorz Łomacz to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy w historii. W 2018 roku został mistrzem świata, w 2023 r. zdobył złoto mistrzostw Europy, a na igrzyskach w Paryżu wywalczył srebro.
W trakcie paryskich igrzyska Łomacz odegrał kluczową rolę w kto wie, czy nie najbardziej niesamowitym meczu reprezentacji Polski w historii. W półfinałowym horrorze z USA wszedł na boisko za kontuzjowanego Marcina Janusza i kapitalnie poprowadził drużynę do odrobienia strat i zwycięstwa 3:2.
W roku 2025 Łomacz odpoczywa od reprezentacyjnych obowiązków. Poprosił Nikolę Grbicia o wolne. Spotkał się ze zrozumieniem ze strony trenera. Miał ważne powody.
Grzegorz Łomacz: Co tu dużo mówić – po prostu czas płynie nieubłaganie. Zmienia się nasze życie, a w kadrze musi dojść do zmian pokoleniowych. Ale ja się z tym czuję fantastycznie, ponieważ mam obok siebie rodzinę.
- Nic takiego się nie wydarzyło. Na pewno będę chciał wrócić do reprezentacji. I wiem, że trener absolutnie nie zamknął przede mną drzwi. Natomiast oczywiste jest, że lata lecą i koniec jest bliżej niż dalej. Drzwi są otwarte w obie strony, aczkolwiek jestem realistą. Liczę się z tym, że reprezentacja Polski po prostu nie będzie już mnie potrzebowała. A jak wyjdzie, życie pokaże.
- Inicjatywa wyszła ode mnie, a Nikola bardzo dobrze zrozumiał, dlaczego o to proszę. W tym roku urodziło mi się drugie dziecko i bardzo chciałem po wielu latach rozłąk z rodziną teraz wreszcie być więcej z najbliższymi. Trener doskonale wie, że to naturalna i bardzo ważna potrzeba. Ustaliliśmy, że na razie wspólną pracę w reprezentacji zawieszamy, ale żaden z nas nie zamyka drzwi i będziemy rozmawiali o powrocie. Ja kocham siatkówkę, uwielbiam naszą reprezentację i bardzo dużo bym dał, żeby znów być z tą grupą ludzi i żeby razem z nimi walczyć o kolejny medal wielkiej imprezy. Ale są w życiu rzeczy jeszcze ważniejsze niż sport. U mnie priorytet ma rodzina, zwłaszcza że mi się dopiero co powiększyła. Nie chciałem znowu tracić niepowtarzalnych przecież momentów dorastania swojego małego dziecka.
- Dla mnie takie momenty, jak ten, o którym mówisz, są absolutnie wzruszające. No nie do opisania! Dziecko nie zrozumie, że jedziesz do pracy, że jedziesz robić coś, co lubisz, a nawet kochasz. Dziecko wie, że cię nie ma i tęskni. Dlatego zdecydowałem, że po prostu tym razem będę w domu, z dziećmi i z żoną.
- Dlatego bardzo ciężko mi w ogóle przechodziło przez myśl, żeby po olimpijskim srebrze nie iść z kadrą po następny sukces. Bardzo ciężko mi to też przechodziło przez gardło, gdy mówiłem o moim pomyśle Nikoli. A wcześniej nie było mi łatwo zdecydować tak na sto procent, że to zrobię. Oczywiście u mnie bardzo ważna jest ta szala, na której leży kariera sportowa, reprezentacyjna, bo to są emocje nie do opisania. Ale ta druga szala, z najbliższymi mi ludźmi, zdecydowanie przeważa. Tak naprawdę bez żadnych wątpliwości! Co nie znaczy, że teraz nie brakuje mi tych emocji z kadry, tej adrenaliny. Zazdroszczę czasem chłopakom, że po prostu mogą to czuć na boisku. Ale absolutnie nie żałuję niczego, na co się zdecydowałem. Chłopakom z całego serca kibicuję i mam nadzieję, że jeszcze wiele momentów będę mógł z nimi przeżywać. Teraz nie na boisku, ale jako kibic.
- Sam wiesz, że jak jesteś z dziećmi, to sobie nie wybierasz, co i kiedy oglądasz. Obejrzałem dwa mecze z fazy zasadniczej Ligi Narodów i później oglądałem finały.
- Oj, na pewno było nas bardzo dużo. Strzelam, że 30.
- Czyli naprawdę mamy najszerszą kadrę. I moglibyśmy wystawić nawet nie dwie mocne reprezentacje, a ze trzy. Od lat mamy tak wielką jakość, w zawodnikach możemy przebierać. W tym roku zmian było najwięcej, więc wydawało się, że ta drużyna powoli będzie musiała szukać nowej tożsamości, tymczasem oni błyskawicznie, już w Lidze Narodów, pokazali, że absolutnie nie ma się o co martwić. Kiedy trzeba, to po prostu przyszedł moment, że pokazali swoją klasę i swoją wyższość nad wszystkimi.
- No tak, to jest fenomen, który trudno wytłumaczyć. Trzeba się z tego cieszyć, ale też trzeba o to dbać. Czyli trzeba zdiagnozować, dlaczego tak jest i to utrzymać.
- Może aż od dwóch dekad to nie, ale na pewno od kilkunastu lat. W każdym roczniku z lat 90. na pewno przewinęło się kilku fajnych zawodników, bardzo jakościowych, którzy dają siłę reprezentacji. Ale ciekawe, jak będzie w przyszłości. Bardzo duży sprawdzian dla polskiej siatkówki na pewno będzie po igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
- Oj tak, historia tego chłopaka jest romantyczna. To jest ewenement. Chociaż ja dobrze znam klimat naszej reprezentacji, dlatego mogę powiedzieć, że jeżeli pojawia się ktoś z jakością, ktoś, kto ma papiery na granie, to ta reprezentacja jest najlepszym miejscem, żeby kogoś takiego wchłonąć i wywindować na jeszcze wyższy poziom.
- To prawda, grał świetne mecze. Dlaczego? To też podciągnąłbym pod tę magię reprezentacji. Wiesz, jak ona działa? Tak, że przyjeżdżasz na zgrupowanie do tego spalskiego lasu i po prostu głupio ci nie mieć jakości, gdy wiesz, że koledzy mają jej ogromnie dużo. A że jeszcze każdy dookoła w tej kadrze ci pomaga, to nie dziwi, że naprawdę wszystko tak fajnie funkcjonuje.
- Nie, żadnego takiego momentu nie pamiętam. Zawsze jak jeździłem na reprezentację, to wiedziałem, że mam do czynienia z absolutnym topem światowym i mimo różnych wyników z dekadę temu, wiedziałem, że w tym zespole jest bardzo dobra jakość, tylko to się musiało ustabilizować. To nastąpiło za kadencji Vitala Heynena [lata 2018-2021]. Wtedy pojawiła się ta głębia składu, o której już rozmawialiśmy, wtedy zaczęła się większa rotacja w kadrze niż kiedykolwiek wcześniej.
- I przede wszystkim po mistrzostwie świata z 2014 roku przyszły takie dość chude lata w porównaniu z tym, co teraz mamy. Machina ruszyła w roku 2018.
- U Castellaniego debiutowałem w Lidze Narodów, a w 2010 roku pojechałem z nim na mistrzostwa świata. Zawsze będę pamiętał, że mój pierwszy mundial skończył się blamażem. Później musiało minąć parę lat, zanim zacząłem regularnie jeździć na kadrę. Wszystkie turnieje grałem od 2015 roku, u Stephane'a.
- Tak, tam były przeróżne historie, nawet nie warto było grać fair. System pozostawiał wiele do życzenia, Włosi jako gospodarze stworzyli go pod siebie, a ostatecznie i tak skończyli bez medalu. Karma do nich wróciła.
- Pamiętam go, oczywiście. Super, że wrócił na mistrzostwa!
- Tak! W sporcie są takie różne zakręty i zawijasy historyczne. I super są te wszystkie dodatkowe smaczki. Dziś Nikola i Wilfredo są po jednej stronie siatki, obaj są wybitnymi jednostkami w swoim fachu i bardzo się cieszymy, że mamy ich po swojej stronie.
- Niektórzy dość ostrożnie rozmawiają z mediami, ale naprawdę ta reprezentacja i każdy w niej wie, o co toczy się gra. Obojętnie co kto powie, ja wiem, że w głowie każdy naprawdę ma to, że chce wygrać. I to tak naprawdę tworzy tę drużynę i ten charakter, tę niezłomność. Właśnie dzięki takiemu nastawieniu ja nie pamiętam meczu, w którym Polska by się poddała.
- To zdjęcie będzie przed moimi oczami do końca życia! Piękne chwile! Mam teraz ciarki, jak o tym rozmawiamy.
- Jasne, że pamiętam. Może nie tak dokładnie słowo w słowo, ale mniej więcej pamiętam. I nigdy nie zapomnę. Tylko że nie chcę tego zdradzać, wolę to zostawić dla siebie, bo to był naprawdę taki nasz wewnętrzny moment.
- Pewnie.
- Naprawdę miłe są te wypowiedzi Tomka, aczkolwiek ja nie odbierałem w ogóle żadnego hejtu. Bo ja żyję poza tym, nie zwracam totalnie na to uwagi. Ja nawet nie wiem na kogo mógłbym być zły, bo po prostu nie wiem, że ktoś mnie hejtuje.
- Takie opinie to nawet do mnie dochodziły, ale ja jestem taki, że tylko pod nosem się uśmiechnę i robię swoje dalej. Mnie żaden hejt nie rusza. A więc nie myślałem, że coś komuś udowodniłem. Natomiast zdecydowanie poczułem spełnienie. Byłem przeszczęśliwy, że już mamy zapewniony medal. Przecież olimpijski medal był marzeniem nie tylko moim, ale całej polskiej siatkówki od x lat. Szczęście w takim momencie jest nie do pisania. Mógłbym teraz mówić i mówić, a i tak tego co czuję nawet teraz, a co dopiero wtedy, nie oddadzą żadne słowa.
- Jeden raz.
- Nie, nie, to już było przeżywanie na spokojnie. Bo ja dokładnie tego meczu nie pamiętałem. Na spokojnie sobie obejrzałem. Ale miałem ciarki i miałem łzy. Na pewno kiedyś jeszcze wrócę do tego spotkania, ale na dzisiaj obejrzałem je jeden jedyny raz i wystarczy.
- No to prawda, ha, ha! W końcówce nawet chyba na jeden punkt się Amerykanie zbliżyli, chyba było 11:10. Ale generalnie w tie-breaku czuliśmy się dość dobrze, dość pewnie. Pamiętam to nasze poczucie, że Amerykanom mecz uciekł w czwartym secie. I oni chyba też to czuli. Gdzieś tak podskórnie wiedzieliśmy, że ich dopadliśmy.
- Tak, złamaliśmy ich. Ale ta przemowa to - pozwolę sobie stwierdzić - był przypadek.
- Przypadek, że akurat kamera to uchwyciła. Takich słów pada naprawdę bardzo, bardzo dużo i padają one bardzo, bardzo często. Tamto zdanie Tomka nie było wyjątkowe. Ale cóż, fajnie się złożyło, że akurat zostało wychwycone, bo dostaliście fragment naszej rzeczywistości w trudnym momencie. A może gdzieś w podświadomości na nas to wezwanie Tomka podziałało.
- A ja jakoś nie myślałem w ten sposób. To była taka typowa wojna, a dzięki temu była tak wielka adrenalina, że nie dopuszczaliśmy do siebie myśli, że coś pójdzie nie tak. Oczywiście sytuacja wyglądała groźnie, ale Paweł się otrzepał i dograł mecz, także wielkie brawa dla niego. A też na pewno gdzieś tam w głowie każdy myślał, że w razie czego jest na ławce Olek Śliwka, który może założyć koszulkę libero i w razie potrzeby może poderwać chłopaków do walki. My naprawdę zawsze patrzymy, jakie są możliwe rozwiązania w danej sytuacji, a nie tak, że co to teraz będzie. Nawet paradoksalnie może ta kontuzja i to, że Paweł się otrzepał, nam pomogło. Bo doszła nam dodatkowa trudność, z którą sobie radziliśmy i to nas jeszcze bardziej wyniosło w górę.
- Byłem absolutnie gotowy! Dla mnie to był taki turniej, o który walczyłem i do którego się przygotowywałem parę lat ładnych lat. To było moje marzenie. Wiedziałem, że byłem w formie, byłem dobrze przygotowany, czekałem na tę szansę, dlatego pamiętam dobrze, że wchodząc na boisko powiedziałem sobie krótko: „Dobra Gregor, no to proszę, wykaż się".
- Właśnie tak! Miałem taką jasną głowę. Cały ten mecz od początku sobie analizowałem, będąc w rezerwie, a gdy wchodziłem, to moje doświadczenie bardzo mi pomogło w opanowaniu całego zamieszania i w skupieniu się tylko na grze. Dodatkowo jak wszedłem, to bardzo fajnie zachowali się koledzy – każdy dał mi poczuć, że razem damy radę, każdy dał z siebie 120 procent, żebyśmy razem ten mecz odwrócili. Od pierwszych akcji powiedziałem sobie, że będzie co ma być, ale na pewno jestem w stanie pomóc chłopakom i bardzo chcę im pomóc. Tak bardzo, że zrobię wszystko, czego się przez lata nauczyłem, wszystko, co w mojej mocy. Szczerze? Nie miałem ani jednej negatywnej myśli. Od wejścia aż do ostatniej piłki tego meczu.
- Na pewno nie byliśmy na 100 procent zdrowi, ale no nie można się tym do końca tłumaczyć. Przecież w półfinale z USA też nie byliśmy zdrowi na 100 procent, prawda? Przyznam, że taką małą ością w gardle siedzi mi osobiście jeszcze ten finał. Na pewno nie powinniśmy go przegrać do zera. Ten wynik jest minusem, który bym postawił przy całej wysokiej ocenie za to, co zrobiliśmy w Paryżu.
- Na pewno nie zabrakło nam mobilizacji, na pewno nie było tak, że się zadowoliliśmy pewnym srebrem. Na pewno po półfinale byliśmy wypruci z emocji. Ale nie można się tym tłumaczyć. To był finał olimpijski, ja go grałem pierwszy i jedyny raz w życiu i wspominam go tak, że były w tym meczu małe furtki, które można było otworzyć, żeby on się potoczył inaczej. Niestety, nie daliśmy rady. Liczę, że tę generację jeszcze taki mecz czeka. Myślę, że każdy, kto dotrwa do igrzysk w Los Angeles, ma absolutnie prawo celować tam w złoty medal, bo kto by w naszej kadrze nie grał, ona jest i będzie na tyle mocna.
- Ja żyję z dnia na dzień... No dobrze: oczywiście, że mi się marzy! Oddałbym bardzo wiele za to, żeby przeżyć jeszcze jedne igrzyska. Ale też twardo stąpam po ziemi, żyję tu i teraz, robię swoje, a gdzie mnie to zaprowadzi, to zobaczymy.
- Nie, nie. Siedzieliśmy w wiosce, bo wiedzieliśmy, bo co do Paryża przyjechaliśmy. Innych sportowców oglądaliśmy tylko w transmisjach, w wiosce. Nie traciliśmy sił, bo to by było zbyt absorbujące - trzeba by było przejechać niemały kawałek drogi, spędzić sporo czasu na jakimś obiekcie. To by nam mogło coś zaburzyć. Nie było takiej opcji.
- Jasne! Dla mnie jako naprawdę dużego fana tenisa, który ogląda prawie każdy mecz Igi, to było bardzo duże wydarzenie. Rzadko czuję się sparaliżowany, ale jak weszła na boisko i robiliśmy sobie wspólne zdjęcie, to czułem się właśnie jak porażony prądem.
- Jeszcze nie, ale nie wykluczam, że kiedyś zawiśnie na ścianie. Chociaż mam nadzieję, że jeszcze się pojawi okazja, żeby mieć z Igą zdjęcie takie jeden na jeden, a nie drużynowe.
