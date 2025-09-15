To, co Polacy robią na MŚ, nie mieści się w głowie. 89 procent

Polscy siatkarze otworzyli turniej na Filipinach pewnym zwycięstwem 3:0 (34:32, 25:15, 25:19) z Rumunami. Można było się tego spodziewać, bo rywal to co najmniej półka niżej od Polski. Jeśli patrzeć na mecze otwarcia poprzednich MŚ, trudno nie oczekiwać po Polakach zwycięstw na start rywalizacji.

27 lata polskich zwycięstw na start MŚ. Liczby jak z kosmosu

89 procent - tyle wynosi skuteczność polskich siatkarzy w meczach otwarcia na mistrzostwach świata. Nie przegrywają w nich od 1998 roku. To wręcz kosmiczne statystyki.

Lepszą skuteczność mają tylko dwie reprezentacje - Portugalia i Słowenia, które wygrywały wszystkie mecze, którymi zaczynały MŚ. Rzecz w tym, że obie rozegrały tylko po trzy takie spotkania, a Polacy aż 19.

Z kadr, które regularnie grają na siatkarskim mundialu w ostatnich kilkunastu latach, kroku dotrzymuje im tylko Brazylia. Ona też wygrała 17 z 19 meczów otwarcia MŚ, ale ma jeszcze lepszą serię takich zwycięstw od Biało-Czerwonych. Ostatnia porażka w takim spotkaniu przydarzyła jej się aż 55 lat temu.

Najwięcej wygranych pierwszych meczów MŚ w historii:

1. Portugalia - 100 procent - 3/3 mecze - bez porażek

Słowenia - 100 procent - 3/3 mecze - bez porażek;

3. Brazylia - 89 procent - 17/19 meczów - porażki w 1970 i 1966;

Polska - 89 procent - 17/19 meczów - porażki w 1998 i 1986;

5. Rumunia - 73 procent - 8/11 meczów - porażki w 2025, 1982, 1966;

Bułgaria - 73 procent - 8/11 meczów - porażki w 2022, 1962, 1952;

7. Japonia - 65 procent - 11/17 meczów - porażki w 2025, 2018, 2010, 1998, 1994, 1986;

8. Holandia - 62 procent - 8/13 meczów - porażki w 2018, 1978, 1962, 1956, 1949;

9. USA - 61 procent - 11/18 meczów - porażki w 2006, 1990, 1982, 1978, 1974, 1970, 1966;

10. Włochy - 58 procent - 11/19 meczów - porażki w 2014, 2006, 1974, 1970, 1966, 1962, 1956, 1949;

11. Argentyna - 57 procent - 8/14 meczów - porażki w 2022, 2018, 2006, 1994, 1978, 1960;

12. Kuba - 56 procent - 10/18 meczów - porażki w 2025, 2022, 2018, 2014, 2006, 1970, 1956;

13. Francja - 50 procent - 9/18 meczów - porażki w 1990, 1982, 1978, 1974, 1970, 1966, 1960, 1952, 1949;

14. Belgia - 50 procent - 5/10 meczów - porażki w 2014, 1978, 1962, 1956, 1949;

Korea Południowa - 50 procent - 5/10 meczów - porażki w 2025, 2006, 1994, 1990, 1974;

16. Chiny - 44 procent - 7/16 meczów - porażki w 2025, 2022, 2018, 2010, 2006, 2002, 1994, 1986, 1974;

17. Czechy - 40 procent - 2/5 meczów - porażki w 2010, 2002, 1998;

Turcja - 40 procent - 2/5 meczów - porażki w 1998, 1966, 1956;

19. Iran - 38 procent - 3/8 meczów - porażki w 2025, 2010, 2006, 1998, 1970;

20. Kanada - 31 procent - 4/13 meczów - porażki w 2022, 2014, 2010, 2002, 1998, 1994, 1990, 1978, 1974;

21. Serbia - 25 procent - 1/4 mecze - porażki w 2025, 2018, 2014;

22. Egipt - 18 procent - 2/11 meczów - porażki w 2022, 2018, 2014, 2006, 2002, 1998, 1986, 1978, 1974;

23. Niemcy - 17 procent - 1/6 meczów - porażki w 2025, 2022, 2014, 2010, 1994;

24. Finlandia - 11 procent - porażki w 2025, 2018, 1982, 1978, 1970, 1966, 1962, 1952;

25. Ukraina - 0 procent - 0/3 mecze - porażki w 2025, 2022, 1998;

Algieria - 0 procent - 0/3 mecze - porażki w 2025, 1998, 1994;

27. Libia - 0 procent - 0/2 mecze - porażki w 2025, 1982;

Chile - 0 procent - 0/2 mecze - porażki w 2025, 1982;

Tunezja - 0 procent - 0/2 mecze - porażki w 2025, 1982;

Katar - 0 procent - 0/2 mecze - porażki w 2025, 2022;

31. Filipiny - 0 procent - 0/1 mecz - porażka w 2025;

Kolumbia - 0 procent - 0/1 mecz - porażka w 2025.

Mistrz świata jeszcze nigdy nie przegrał meczu otwarcia. Polacy równi na przestrzeni lat

Oczywiście, sam mecz otwarcia nie jest żadnym wyznacznikiem jakości drużyny. Zazwyczaj nie ma też wielkiego przełożenia na resztę turnieju - nie wskazuje przecież, że ktoś wygra kolejne kilka spotkań i na pewno powalczy o medal. Choć może nie jest przypadkiem, że jeszcze nie było siatkarskiego mistrza świata, który przegrałby pierwsze spotkanie podczas turnieju.

To pokazuje jak równą reprezentacją na przestrzeni całej historii mistrzostw świata jest Polska. W ostatnich kilkunastu latach stała się jednym z dwóch-trzech najlepszych zespołów w rywalizacji o ten tytuł. Statystyki przypominają nam jednak, że wcześniej jej poziom nie był o wiele niższy, zwłaszcza na tle innych.

Wydawałoby się, że Francuzi, Amerykanie czy Włosi, których obecnie nie sposób pominąć, wspominając o kandydatach do zajęcia miejsc na podium, mają podobnie. A ich liczby są o wiele słabsze od Polaków.

Co z meczem z Katarem? Po zwycięstwie na start Polacy nie przegrywają już 63 lata

Dobrze, że Polacy nie dali sobie tej statystyki zepsuć, choć trzeba przyznać, że to zadanie nie należało do najtrudniejszych. Przez to, jak zmieniają się mistrzostwa świata - jak próbuje je rozwijać Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) - o sensacyjne rozstrzygnięcia w grupie jest coraz trudniej. Jednak na Filipinach się zdarzają - i cieszmy się tym, że kadra Nikoli Grbicia w tym nie uczestniczy.

Przed zawodnikami szansa, żeby już w poniedziałek zapewnić sobie awans do fazy pucharowej turnieju. Wystarczy wygrać z Katarczykami. Statystyka tego, co zazwyczaj dzieje się z Polakami po zwycięstwie w pierwszym spotkaniu na MŚ wskazuje, że nie powinniśmy się obawiać niespodzianki. Przegrywali tylko cztery takie spotkania i to bardzo dawno: w 1962, 1960, 1952 i 1949 roku.

Tym razem to nie powinno się przydarzyć. W końcu Katar na papierze to dużo słabsza drużyna i przegrany set, a co dopiero strata punktu czy porażka, byłyby uznane za sporą sensację.

Spotkanie, które odbędzie się w Aranecie Coliseum w Quezon City zaplanowano na godzinę 15:30 czasu polskiego. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.