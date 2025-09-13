Co za widok! Oto najnowszy ranking FIVB po zwycięstwie Polaków

Polscy siatkarze udanie zainaugurowali mistrzostwa świata, które w tym roku odbywają się na Filipinach. W pierwszym meczu Biało-Czerwoni mierzyli się z Rumunami. Jednak nie obyło się bez minimalnych problemów - głównie w pierwszym secie. Gra była bardzo zacięta, aż ostatecznie udało nam się zatriumfować 34:32. Warto podkreślić, że nasi rywale mieli dwie piłki setowe. W kolejnych partiach już poszło nam lepiej, bo wygrywaliśmy do 15. i 19.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Ranking FIVB po meczu Polska - Rumunia

Polacy, czyli liderzy rankingu FIVB od początku byli faworytami tego starcia. Do tego pojedynku, jak i całego turnieju podchodzili z dorobkiem 400,14 pkt. Z kolei Rumuni plasowali się na 21 miejscu (163,48) pkt.

Jak można było się spodziewać przed tym meczem, w przypadku zwycięstwa Biało-Czerwoni nie podreperują znacząco swojego dorobku. Ostatecznie za ten triumf zarobiliśmy 1,25 pkt, czyli mamy 401,38 pkt.

Zobacz też: 40:38, a potem pogrom. Tak drużyna Winiarskiego zaczęła MŚ

Dlaczego tylko tyle "oczek" FIVB dopisała nam do rankingu? Jakiś czas temu tłumaczył to Marcin Jaz na łamach Sport.pl. "Rankingowy algorytm oblicza prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich sześciu możliwych wyników danego meczu. Czyni to na podstawie bieżących rezultatów obu reprezentacji oraz ich danych historycznych. Jeśli drużyna uzyskała lepszy wynik niż przewidywany, zyskuje więcej rankingowych punktów. Adekwatnie jest w przypadku przegranych - jeśli zespół zagrał poniżej oczekiwań, traci więcej punktów. Im bliżej końcowy wynik jest najbardziej oczekiwanego wyniku, tym mniejsze są zyski i straty punktowe w rankingu" - opisał.

Kolejny mecz polscy siatkarze zagrają już w poniedziałek 15.09 z Katarem (godz. 15:30). Ostatnie starcie w grupie zaplanowano na środę 17.09 z Holandią (godz. 12:00).

Ranking FIVB po meczu Polska - Rumunia: