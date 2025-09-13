Polscy siatkarze w dość zaskakujący sposób rozpoczęli mistrzostwa świata na Filipinach. W pierwszym secie byli o krok od porażki z Rumunią. W samej końcówce uratował ich sędzia, który przy stanie 31:33 dla Rumunów zmienił decyzję i przyznał punkt naszym. Ci ostatecznie wygrali po długiej grze na przewagi 34:32. W dwóch kolejnych partiach było już znacznie łatwiej. Zespół Nikoli Grbicia zwyciężał w nich do 15 i 19, a w całym spotkaniu 3:0. Prym w ataku wiedli Wilfredo Leon i Bartosz Kurek, którzy zdobyli odpowiednio 14 i 13 punktów. A jak otwarcie turnieju podsumowali dziennikarze i eksperci?

"Spore problemy i masa błędów". Problemy Polaków na start MŚ

- Pierwsze zwycięstwo. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrywają w trzech setach z reprezentacją Rumunii w pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata! Spore problemy i masa błędów w pierwszym secie, ale im dalej w ten mecz, tym postawa naszego zespołu mogła się podobać! Po dzisiejszym zwycięstwie Biało-Czerwoni objęli prowadzenie w tabeli grupy "B" i są o krok od awansu do fazy pucharowej mundialu - napisał Jakub Balcerzak.

- "Gang Łysego" kończy dłuuugiego seta z Rumunią wynikiem 34:32*, a papa Drzyzga wjeżdża tak: "Jak to mówił mój dziadek, do babci, gdy wracał do domu za późno: lepiej późno niż wcale". *Było nawet 31:33, ale set się nie skończył, bo punkt na 32:32 dostaliśmy po challenge'u - pisał po pierwszym secie dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

- Polska rozpoczęła udział w MŚ na Filipinach od zwycięstwa 3:0 z Rumunią. Uznajmy, że w pierwszym secie przydarzyło się całe zło na tej imprezie. Dwa kolejne sety to już Biało-Czerwoni w najlepszym wydaniu, oby tak dalej - ocenił Seweryn Czernek.

Tak podsumowali mecz Polska - Rumunia. "Odhaczamy i jedziemy dalej"

- Wygrywamy bez straty seta z Rumunią. Pierwsza partia szalona, kolejne bez historii. Odhaczamy i jedziemy dalej - skomentował krótko Łukasz Gagaska.

- Za nami lekko nerwowy początek, ale potem już wszystko tak jak być powinno. Reprezentacja Polski mężczyzn wygrywa w trzech setach swój pierwszy mecz mistrzostw świata - podsumował profil Polska Siatkówka.