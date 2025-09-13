40:38, a potem pogrom. Tak drużyna Winiarskiego zaczęła MŚ

Od 2022 r. Michał Winiarski jest trenerem reprezentacji Niemiec w siatkówce. Polak osiągnął całkiem spory sukces, bo po raz pierwszy od 12 lat Niemcy awansowali na igrzyska olimpijskie i dotarli do ćwierćfinału, gdzie przegrali z Francją, a więc z późniejszym złotym medalistą. W 2022 r. Niemcy awansowali do 1/8 finału mistrzostw świata, ale tam lepsza okazała się Słowenia. Podopieczni Winiarskiego trafili do grupy E, w której znajduje się Bułgaria, Słowenia oraz Chile. W sobotnim spotkaniu Niemcy - Bułgaria za faworyta uchodzili nasi zachodni sąsiedzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Niemcy nie dali rady w pierwszym meczu MŚ. Winiarski i spółka utrudnili sobie awans do 1/8 finału

Choć Niemcy objęli prowadzenie na początku pierwszego seta, to Bułgaria szybko odwróciła wynik. W pewnym momencie przewaga Bułgarii nad zespołem Winiarskiego wynosiła sześć punktów. Niemcy odrobili straty i mieli pierwszą piłkę setową przy stanie 24:22, której ostatecznie nie udało się wykorzystać. Przez długi czas set był rozgrywany na przewagi, aż Bułgaria dopięła swego i wygrała 40:38. Bułgaria wyglądała bardzo dobrze, zwłaszcza za sprawą braci Nikołow, a więc Aleksa i Simeona.

W drugim secie Niemcy prowadzili 6:4, natomiast Bułgaria szybko odwróciła jego losy i zbudowała sobie czteropunktową przewagę, która utrzymywała się niemal do samego końca. Jan Zimmermann nie wyglądał najlepiej w roli rozgrywającego, porównując go do Nikołowa. Bułgaria wygrała drugiego seta 25:22 po błędzie Niemców z zagrywki i była już o krok od pokonania ósmej drużyny rankingu FIVB.

Niemcy znów weszli dobrze w seta i mieli trzypunktowe prowadzenie. To by było jednak na tyle w ich wykonaniu w trzeciej partii. Bułgaria znów odskoczyła rywalom na bezpieczny dystans i miała siedem piłek meczowych przy stanie 24:17. Trzy z nich zostały obronione przez Niemców, ale za czwartym razem Bułgaria dopięła swego i wygrała seta 25:20.

Najskuteczniejszy w niemieckiej kadrze był Georg Grozer, który zdobył 12 punktów. Po stronie Bułgarii zdecydowanie najlepszy pod tym względem był Alex Nikołow, który zakończył mecz z 27 punktami.

Zobacz też: Japonia była murowanym faworytem. 0:3. Niedowierzanie na MŚ!

Przed Niemcami są jeszcze mecze z Chile (15.09, godz. 07:30) i Słowenią (17.09, godz. 15:00). Ewentualny brak awansu Niemców do fazy pucharowej może być rozpatrywany jako duża porażka Winiarskiego w roli selekcjonera.