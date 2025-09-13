Sensacja na MŚ. Było już po meczu, gdy trener Turcji powiedział to o Polsce

Reprezentacja Turcji pokonała 3:0 Japonię na rozpoczęcie fazy grupowej mistrzostw świata na Filipinach, czym sprawiła sporą niespodziankę. "Tego nikt się nie spodziewał! Reprezentacja Japonii miała zanotować spokojny start na mistrzostwach świata. A tu proszę - dzielni Turcy postawili się ćwierćfinalistom igrzysk z Paryża" - pisze Jakub Trochimowicz ze Sport.pl. Ten wynik był bardzo istotny z perspektywy Polaków, bo Biało-Czerwoni trafią na jedną z drużyn z grupy G, w której znajduje się Turcja.

Trener Turcji zaczął mówić o Polsce. "Nie zazdroszczę Grbiciowi"

Slobodan Kovac rozmawiał z portalem WP SportoweFakty po meczu Turcja - Japonia. Selekcjoner Turków odniósł się do faktu, że w fazie pucharowej może trafić na Polskę. - Polska jest wyjątkowa. Żaden inny kraj niż wasz nie ma takiego dopływu nowych graczy. Pojawiają się praktycznie co roku. Nie zazdroszczę Nikoli, bo nie ma łatwego zadania, by wybrać czternastkę na turnieje. Macie tyle gwiazd i to jest wasza siła, bo każdy z nich wie, że musi dawać z siebie wszystko, by pojechać na mistrzostwa świata - powiedział.

Kovac pracował w Polsce jako trener Jastrzębskiego Węgla (2019-2020) i PGE Skry Bełchatów (2021-2022). - W Polsce macie świetną organizację, kibiców, hale. Cały świat powinien prześledzić, jak Polska to zrobiła, że siatkówka stała się sportem numer jeden, może dwa. Może nie licząc piłki nożnej, ale to zupełnie inna rzecz, bo ona wszędzie jest popularna. Świderski robi naprawdę dobrą robotę jako prezes - dodał szkoleniowiec.

To "czarny koń" mistrzostw świata? "Nie zgadzam się z nimi"

Do tej pory Turcja ani razu nie znalazła się w najlepszej ósemce podczas mistrzostw świata. Najlepszy wynik tego kraju to jedenaste miejsce podczas turnieju z 2022 r. Kovac twierdzi, że Turcja może zostać "czarnym koniem" mundialu.

- Mamy wszystko, by być niespodzianką turnieju. Nasi siatkarze grają w renomowanych klubach. To są świetni zawodnicy, tylko trzeba nimi odpowiednio pokierować. Pokazałem ekipie, że nie mogą zwracać uwagi na to, co piszą media. Wszystkie gazety pisały przed mistrzostwami, że jesteśmy drugą ligą. Pokazałem to moim graczom i powiedziałem, że się z nimi nie zgadzam. Możemy dominować fizycznie. Mamy dwóch wysokich przyjmujących. Możemy wywierać presję naszą zagrywką, mamy znakomity blok - podsumował.

Turcja zagra jeszcze w fazie grupowej MŚ z Libią (15.09, godz. 04:30) i Kanadą (17.09, godz. 08:00).