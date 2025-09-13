Godziny do meczu Polaków na MŚ, Leon wysłał jasny sygnał

Rumunia, Holandia i Katar - to rywale reprezentacji Polski w pierwszej rundzie mistrzostw świata w siatkówce, które odbywać się będą w dniach 12-28 września na Filipinach. - Ja idę po złoto, nie po srebro. Znamy trop i idziemy w kierunku szukania tego złotego. Zawsze mam w głowie słowa mojego taty. Brzmią one tak, że nie trenujesz, żeby być drugim, ani nie trenujesz, żeby być trzecim. Trenujesz, żeby być pierwszym - zapowiadał Wilfredo Leon jeszcze przed meczem otwarcia MŚ.

Wilfredo Leon wypalił wprost przed MŚ. "Nie ma kalkulacji"

Leon udzielił wywiadu "Faktowi" przed meczem z Rumunią na mundialu. Reprezentant Polski zwrócił uwagę na to, że druga runda będzie trudniejsza dla zawodników.

- Tak naprawdę nie ma co kalkulować. Trzeba grać najlepiej, jak potrafimy. Każdy mecz jest inny. Rywale też się zmieniają, dostosowują swoje systemy gry. Dlatego trzeba skupiać się na każdym spotkaniu. My jesteśmy dobrze przygotowani, każdy z nas jest gotowy. Wolę system z drugiej rundy, bo jest pełne skupienie na kolejnym spotkaniu. Nie ma kalkulacji typu: "jeśli przegramy, to i tak mamy jeszcze szansę". Tu jest wszystko jasne; albo wygrywasz i idziesz dalej, albo odpadasz - powiedział.

- Granie z takimi rywalami, jak Katar? To trudniejsze, bo nie ma wielu materiałów do analizy. Ale nie wolno takich rywali lekceważyć. Japonia też kiedyś zaczynała budowę swojej siły krok po kroku. Katar ma ligę, potrafi mocno atakować i zagrywać. My musimy zrobić swoje i grać dobrze, a jednocześnie uważać, by nie złapać kontuzji - tłumaczył Leon.

Jak Leon zapatruje się na rywalizację z Włochami, która może nastąpić w każdym momencie fazy pucharowej? - To zawsze trudny rywal. My wiemy, jak oni grają, oni wiedzą, jak my. Wtedy decyduje dyspozycja dnia; koncentracja przy prostych piłkach, cierpliwość. Ostatnio udało się ich pokonać w finale Ligi Narodów i mam nadzieję, że jeszcze raz to powtórzymy, jeśli na nich trafimy, choć łatwo nie będzie - podsumował reprezentant Polski.

Mecz Polska - Rumunia w pierwszej kolejce fazy grupowej odbędzie się w sobotę o godz. 15:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.