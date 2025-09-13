Japonia była murowanym faworytem. 0:3. Niedowierzanie na MŚ!

W piątkowe popołudnie na Filipinach rozpoczęły się mistrzostwa świata w siatkówce. W meczu otwarcia gospodarze przegrali gładko z Tunezją 0:3 (13:25, 17:25, 23:25). Z kolei pierwsze sobotnie spotkania przyniosły pierwsze niespodzianki. Portugalia pokonała Kubę 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:19). A następnie... Turcja ograła Japonię!

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Sensacja na mistrzostwach świata w siatkówce

Japończycy to srebrni medaliści ubiegłorocznej Ligi Narodów oraz ćwierćfinaliści igrzysk olimpijskich w Paryżu. W tym roku także dotarli do ćwierćfinału LN, w którym ulegli reprezentacji Polski 0:3 (23:25, 24:26, 12:25). Byli więc zdecydowanymi faworytami w meczu z Turcją, która rywalizuje na co dzień najwyżej na poziomie Ligi Europejskiej.

Zobacz też: Historyczny wynik na MŚ siatkarzy! Czekali na to prawie 43 lata

Pierwszego seta Japończycy rozpoczęli od minimalnego prowadzenia, ale taki wynik utrzymał się do stanu 10:8. Od tamtego momentu zaczęła zarysowywać się przewaga Turków na bloku i zagrywce, co błyskawicznie pozwoliło im przygotować czteropunktową przewagę. Efekt? Set wygrany przez Turcję 25:19.

W drugim secie także to Turcja kontrolowała wydarzenia. Było 18:14, ale Japończycy byli w stanie zniwelować stratę do zaledwie punktu. Jednak nie do remisu. I to pozwoliło Turkom wygrać 25:23. Trzecia partia to powtórka 1:1 z pierwszej. Na początku prowadzenie Japończyków, żeby od pewnego momentu znowu zaczęli dominować Turcy. To złożyło się na sensację i pewną wygraną Turcji 3:0.

"POTĘŻNA TURCJA! Co za show na otwarcie mistrzostw świata w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Slobodana Kovacia! TURCJA W TRZECH SETACH (!!!) OGRYWA JAPOŃSKĄ KADRĘ! Jeden z najlepszych meczów tureckiej reprezentacji i w pełni zasłużone zwycięstwo! Fantastyczny mecz drużyny Slobodana Kovacia w polu serwisowym oraz na bloku" - zachwycał się Jakub Balcerzak.

Japonia - Turcja 0:3 (19:25, 23:25, 19:25)

Z kolei reprezentacja Polski swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata rozegra w sobotę 13 września o godz. 15:30 z Rumunią. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.