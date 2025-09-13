Ależ sensacja na MŚ. Dopiero pokonali Polaków, a teraz coś takiego

W piątek na Filipinach oficjalnie rozpoczęły się mistrzostwa świata mężczyzn w siatkówce. W meczu otwarcia gospodarze przegrali 0:3 z Tunezją i wyraźnie odstawali od przeciwników. Polska trafiła do grupy B, w której czeka ją rywalizacja z Rumunią, Holandią i Katarem. Tytułu sprzed trzech lat będą bronić Włosi, którzy w finale poprzedniego mundialu pokonali 3:1 Polaków (22:25, 25:21, 25:18, 25:20). Już drugiego dnia imprezy doszło do całkiem sporej niespodzianki, konkretnie w grupie D.

Portugalia sprawiła niespodziankę na MŚ. Pierwsza wygrana od 23 lat

17 lipca br. reprezentacja Polski grała z Kubą w rozgrywkach Ligi Narodów. Wtedy Biało-Czerwoni przegrali 1:3 (25:22, 19:25, 21:25, 24:26), co można było odebrać jako sporą niespodziankę. Teraz Kuba zagrała z Portugalią w pierwszej kolejce fazy grupowej MŚ i to ona była odbierana jako faworyt tego spotkania - tym bardziej że Kuba zajmuje dziesiąte miejsce w rankingu FIVB, a Portugalia jest o 19 pozycji niżej. Nic bardziej mylnego.

Pierwszy set był jedynym, który wygrała reprezentacja Kuby. Od samego początku Kuba budowała przewagę i przez niemal całego seta utrzymywała się ona na poziomie pięciu-sześciu punktów. Kuba wygrała pierwszego seta 25:20. W drugim secie Portugalia prowadziła już trzema punktami, natomiast Kuba odrobiła straty i wyszła na prowadzenie. Od stanu 21:21 lepsi byli już Portugalczycy, którzy wygrali seta 25:22.

W trzecim secie Portugalia szybko zbudowała sobie trzypunktową przewagę i utrzymywała dystans podczas całego seta. Przedstawiciel Europy wygrał trzecią partię 25:19 i nie miał sobie równych w czwartym secie. Portugalia wygrała cały mecz 3:1 (20:25, 25:22, 25:19, 25:19) i zaliczyła swoje pierwsze zwycięstwo na mistrzostwach świata od 23 lat. Podczas mundialu w 2002 r. Portugalia wygrała z Polską 3:1, a potem przegrała z Jugosławią, Włochami i Grecją, przez co zajęła ósme miejsce na turnieju.

Wygrana 3:1 zapewniła Portugalii dodatkowe 17,1 pkt do rankingu FIVB - ta kadra awansowała z 29. na 24. miejsce. - Trudno o lepszy wynik. Początek był trudny i trudno było nam nawiązać walkę w pierwszym secie, ale potem się poprawiliśmy. Dobrze zagrywaliśmy i przyjmowaliśmy zagrywki rywali. Wiedzieliśmy, co należy zrobić z serwisem Kuby - komentuje Joao Jose, trener Portugalczyków.

Najwięcej punktów po stronie Portugalii w tym meczu zdobyli Nuno Marques (19) i Filip Cveticanin (14). Zespół Joao Jose wyglądał dużo lepiej od Kubańczyków m.in. w blokach (11 do 7). W poniedziałek o godz. 15:00 czasu polskiego Portugalia zagra ze Stanami Zjednoczonymi, które zaczęły turniej od wygranej 3:0 nad Kolumbią.