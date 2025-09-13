Mistrzostwa świata to impreza, która znakomicie kojarzy się polskim kibicom siatkówki. Wystarczy, że popatrzymy na trzy ostatnie edycje. W 2014 roku Polacy sięgnęli na zawodach tej rangi po złoto, w 2018 również, a w 2022 zdobyli srebrny krążek, po porażce z Włochami w finale. Nikt nie wyobraża sobie, żeby Biało-Czerwoni mieli nie bić się o miejsce na podium również na Filipinach.

Polska - Rumunia. Gdzie oglądać mecz Polaków?

W fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata Biało-Czerwonych czekają spotkania z Holandią, Katarem oraz właśnie Rumunią, z którą zmierzą się w ramach inauguracji. Trudno się spodziewać się, żeby polska drużyna nie odniosła kompletu zwycięstw. Szczególnie biorąc pod uwagę, że nasz w teorii najmocniejszy rywal, czyli Holandia, będzie w trakcie międzynarodowej imprezy bardzo osłabiona. Wszystko przez brak jej absolutnego lidera, Nimira Abdela-Aziza.

Czego natomiast możemy oczekiwać po starciu Polski z Rumunią? Po prostu trzech punktów. Mówimy o zespole, który na co dzień nie występuje nawet w Lidze Narodów, a słabszej Lidze Europejskiej. W ciągu ostatnich porażek doznał porażek m.in. z Chorwacją, Portugalią czy Czechami. Inna sprawa, że Rumuni mogą przystąpić do sobotniego meczu bez wielkich oczekiwań i presji, więc kadra Nikoli Grbicia i tak musi mieć się na baczności, żeby nie dać niespodziewanie skraść sobie jednego czy dwóch setów.

MŚ w siatkówce 2025. O której dzisiaj mecz Polska - Rumunia? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Polska - Rumunia w mistrzostwach świata na Filipinach odbędzie się w sobotę, 13 września. Początek spotkania zaplanowany jest na godzinę 15:30. Transmisja będzie dostępna w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz na platformie streamingowej Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.