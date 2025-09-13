Historyczny wynik na MŚ siatkarzy! Czekali na to prawie 43 lata

Pierwszy mecz MŚ na Filipinach zakończył się wyraźną porażką gospodarzy 0:3 z Tunezyjczykami. Emocje pojawiły się u żywiołowych kibiców na trybunach, ale na boisku trudno było je znaleźć. Drugie spotkanie, pierwsze w sobotę, też było bardzo jednostronne: Amerykanie w trzech setach rozprawili się z Kolumbijczykami. Na ciekawe rozstrzygnięcia trzeba było czekać do meczu Kanadyjczyków z Libijczykami. I tam działy się już naprawdę wyjątkowe rzeczy.
Już w pierwszym secie dostaliśmy spore zaskoczenie, wręcz trzęsienie ziemi. Od prowadzenia rozpoczęli Kanadyjczycy, ale to trwało tylko przez pierwszych kilka punktów. Nagle to Libijczycy rozdawali karty. Zyskali trzypunktową przewagę (12:9), którą starali się utrzymywać. Chwilowo udało im się ją nawet powiększyć (15:11). Dwa razy było blisko, żeby to rywale znów kontrolowali grę - przy stanie 17:16 i 18:17. Ale dokładnie w tym momencie to libijska kadra odjechała im serią czterech punktów. Zrobiło się 22:17, drużyna z Afryki Północnej zyskała swoją wielką szansę. I ją wykorzystała - wygrała 25:20 i objęła prowadzenie w spotkaniu.
Wygrany set 75. drużyny rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) z zespołem, który zajmuje w nim 11. miejscu, musi robić wrażenie. Tym bardziej, jeśli uzmysłowimy sobie, że Libijczycy wrócili na mistrzostwa świata aż po blisko 43 latach.
W październiku 1982 roku grali na turnieju w Argentynie, ale przegrali wszystkie dziesięć spotkań i zajęli ostatnie miejsce. Wygrali tylko cztery sety, ostatniego przeciwko Chile 15 października. I od tamtej chwili aż do teraz mogli marzyć o kolejnej wygranej partii. Na Filipinach oczekiwanie dobiegło końca i historyczny rezultat stał się faktem.
Ale mecz trwał. Gdyby Libijczykom udało się urwać rywalom punkt, mielibyśmy już do czynienia ze sporą sensacją. Nie mówiąc o scenariuszu, w którym pokonaliby ich i zwyciężyli pierwszy raz w historii swoich występów na MŚ.
W drugiej partii Kanadyjczycy przeważali przez większość wymian i dobrze rozegrali końcówkę, dzięki której wygrali do 20. Dalej widać było, że drużyna z Libii dłuższymi fragmentami gra z nimi na równi, nie odpuszcza. Jednak trzecia partia była dla nich jak kubeł najzimniejszej wody. Libijczycy nie prowadzili w niej ani razu, a od stanu 16:11 dla Kanady do jej końca zdobyli tylko jeden punkt. Kanadyjczycy srogo zemścili się za upokorzenie - wynik 12:25 miał być potwierdzeniem tego, że mamy do czynienia z drużynami zupełnie innych klas.
I pewnie byłby, gdyby nie to, co działo się w kolejnym fragmencie spotkania. Choć w czwartym secie Kanadyjczycy prowadzili już nawet siedmioma punktami (6:13), to później pogubili się i stracili swoją gigantyczną przewagę (18:18). A ich rywale nie zamierzali odpuszczać - w pewnym momencie zrobiło się nawet 22:20. Jednak na koniec Kanadyjczycy się wybronili. Nie wykorzystali aż czterech piłek meczowych, ale udało im się wygrać na przewagi do 27 i w całym meczu 3:1 (22:25, 25:20, 25:12, 29:27).
Libijczyków - a zwłaszcza ich atakującego Ahmeda Ikhbayriego i przyjmującego Mohameda Abulababę, którzy zdobyli po 17 punktów - należy docenić za walkę. Niewielu przed tym spotkaniem powiedziałoby pewnie, że tak mocno postawią się Kanadyjczykom - zwycięzcy powinni dziękować głównie świetnemu Sharone'owi Vernonowi-Evansowi, zdobywcy 23 "oczek", a także Nicholasowi Hoagowi, który zdobył ich 20.
Drugi mecz grupy G - Japończyków z Turkami zaplanowano w sobotę o 8:00 czasu polskiego. Poza nim odbędzie się jeszcze pięć spotkań, w tym pierwszy mecz Polaków. Kadra trenera Nikoli Grbicia o 15:30 zmierzy się z Rumunami. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.
