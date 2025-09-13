Oto cała prawda o przygotowaniach Polaków do MŚ. Grbić nie kryje zdziwienia

Reprezentacja Polski już w sobotę rozpocznie mistrzostwa świata siatkarzy rozgrywane w tym roku na Filipinach. Biało-Czerwoni w pierwszym spotkaniu zmierzą się z Rumunią i oczywiście będą zdecydowanymi faworytami.

Nikola Grbić mówi o problemach przed rozpoczęciem mistrzostw świata

Trener Nikola Grbić zabrał głos przed pierwszym spotkaniem. Szkoleniowiec zdradził, z jakimi problemami zmaga się jego zespół.

- Po raz pierwszy miałem tylko jedną godzinę treningu w hali meczowej, zwykle jest to półtorej godziny. W tym turnieju jest bardzo dużo zespołów, dlatego jest trudno zorganizować taki trening i nie mają te hale zaplecza na rozgrzewkę. To jest też problem, ale przygotowaliśmy się, zaadoptowaliśmy i myślę, że naprawdę dobrze wykorzystaliśmy tę godzinę - powiedział Nikola Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

Uchylił też rąbka tajemnicy w sprawie składu reprezentacji Polski, jaki zagra w meczach na MŚ.

- Najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie będzie Holandia, z którą gramy ostatni mecz. Dlatego myślę, że w dwóch pierwszych spotkaniach będziemy miksować, próbować zawodników, dawać im okazję do gry. Z Holandią zagramy najlepszym składem i postaramy się wygrać za trzy punkty - dodał Nikola Grbić.

Początek meczu Polska - Rumunia w sobotę o godz. 15.30 czasu polskiego. Potem Biało-Czerwoni zagrają z Katarem (15 września, godz. 15.30) oraz Holandia (17 września, godz. 12).

Polacy walczyć będą o odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Trzy lata temu przegrali finał z Włochami.

Zapraszamy Państwa na relację na żywo ze wszystkich meczów reprezentacji Polski na mistrzostwach świata na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.