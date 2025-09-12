Niewiarygodne, co stało się z Polakami. Kurek aż łapał się za głowę

W fazie grupowej MŚ na Filipinach Polacy zagrają z rywalami, którzy nie powinni być dla nich wymagający. Muszą się jednak dobrze przystosować do warunków w Azji i tak zacząć turniej, żeby ich forma rosła, im bliżej kluczowych meczów. Temu posłuży m.in. mecz z Rumunią - pierwszy, który rozegrają w Aranecie Coliseum w Quezon City.
Rumuni wydają się trochę podobnym przeciwnikiem do tego, którego Polacy mieli trzy lata temu w katowickim Spodku. Wtedy kadra Nikoli Grbicia rywalizowała z Bułgarami - drużynie z młodymi zawodnikami z potencjałem, ale ogółem będącą raczej europejskim średniakiem. Rumuni w 2023 roku byli rewelacją mistrzostw Europy, obecnie mają kilku obiecujących siatkarzy i nawet według Polaków mogą być ich najgroźniejszym rywalem w grupie. Jednak to poziom kilku półek siatkarskiej jakości niżej. I dobrze byłoby, żeby polski zespół zdominował swojego pierwszego przeciwnika na MŚ tak samo jak wtedy.
Tamtego dnia Polacy zagrali wręcz koncertowo. Oczekiwania były spore, bo i każdy spodziewał się tu pokazu siły. Wykonania pierwszego kroku w kierunku obrony złota MŚ sprzed czterech lat. Hala wypełniła się niemal do ostatniego miejsca, atmosfera była świetna, a gra Polaków do tego krajobrazu wpasowała się idealnie.
Przede wszystkim w pierwszym secie. To w nim po niektórych piłkach za głowę łapał się Bartosz Kurek. Po innych robił wielkie oczy. "To był set-koncert. 89 proc. skuteczności w przyjęciu, 75 proc. w ataku, cztery asy i pięć punktowych bloków! To liczby zespołu. A indywidualnie Semeniuk był absolutnie bezbłędny (sześć pozytywnych przyjęć na sześć prób i 5/5 w ataku), potężnie wyglądali Kurek, Kochanowski i Bieniek, wszystko po naszej stronie grało aż miło. Mistrzostwa zaczęliśmy tak, że Bułgarom po prostu drżały ręce" - opisywał tę partię z Katowic dziennikarz Sport.pl, Łukasz Jachimiak.
Polacy wygrali do 12, dla rywali nie mieli litości. Ale to wcale nie był koniec, a dopiero początek ich dominacji w tym spotkaniu.
Później nie było już może różnicy 13 punktów na koniec seta, ale już różnica w jakości gry i klasie obu drużyn nadal była świetnie widoczna. Objawiała się zwłaszcza na zagrywce - a to bombę z prędkością 127 kilometrów na godzinę posłał Kurek, a to aż cztery (!) asy z rzędu serwował Kamil Semeniuk. I choć Bułgarzy starali utrzymywać się w grze, to za chwilę obrywali niemiłosiernie.
Drugiego i trzeciego seta Polacy wygrywali tym samym wynikiem 25:20. Zmiażdżyli Bułgarów i sprawili, że kibice już w meczu otwarcia wielkiego turnieju u siebie mogli się nacieszyć ich wielkością. Oczywiście, jasne było, że najważniejsze mecze jeszcze przed kadrą Grbicia, ale ten pokazał, że wtedy, na przełomie sierpnia i września 2022 roku, mogło być naprawdę pięknie.
I było, bo przecież po tym spotkaniu polski zespół rozpoczął marsz do finału mistrzostw. Z mniejszymi lub większymi zawahaniami formy i raczej już bez pokazu tak dominującej przeciwnika gry jak z Bułgarami, ale kolejny raz wszedł do strefy medalowej. I drugi raz w historii, w tej samej hali, co osiem lat wcześniej, grał o trzecie z rzędu złoto. Niestety, w tamtym finale po czterech setach okazali się Włosi i Polakom pozostało srebro. Ten mecz mocno dotknął trenera Grbicia, który długo dochodził do siebie po tej porażce. Włochom udało się zrewanżować rok później - Polacy pokonali ich w Rzymie w finale mistrzostw Europy i zdobyli na ich ziemi złoto tamtej imprezy.
Czy na Filipinach Nikola Grbić i jego zawodnicy zdobędą kolejny medal wielkiej imprezy? Gdyby było inaczej, mielibyśmy do czynienia z ogromną sensacją. Przecież to byłby już dziewiąty krążek wielkiej imprezy z rzędu dla naszej reprezentacji. A wiele osób twierdzi, że Polacy - obok których wymienia się głównie Włochów, Francuzów i Brazylijczyków - to faworyt do złota. Na razie muszą jednak potwierdzić, że przylecieli do Azji w dobrej formie w pierwszych meczach.
I oby Polakom udało się, choćby w pewnym stopniu, nawiązać do świetnego meczu z MŚ 2022. Wiadomo, że wejście w turniej bywa trudne, ale wszystkim pewnie marzy się wyraźne zwycięstwo i dobre otwarcie rywalizacji na Filipinach. Tak, żeby do kolejnych spotkań przystępować z pewnością siebie i motywacją do dalszego udowadniania siły tego zespołu.
Mecz zaplanowano na godzinę 15:30 czasu polskiego w sobotę 13 września. Dwa dni później Polacy zagrają z Katarczykami, a na koniec fazy grupowej, 17 września z Holendrami. Relacje na żywo z meczów Polaków na MŚ na Filipinach na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!