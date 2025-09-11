Polscy siatkarze za moment rozpoczną walkę o mistrzostwo świata. Na pewno są w ścisłym gronie faworytów turnieju rozgrywanego na Filipinach, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że od początku selekcjonerskiej kadencji Nikoli Grbicia na każdej imprezie zdobyli medal.

Polscy siatkarze powalczą o medal mistrzostw świata. Marcin Możdżonek pod wrażeniem tego, co robi Nikola Grbić

Trudno odmówić Serbowi zasług, a skory do pochwał jest Marcin Możdżonek, siatkarski mistrz świata z 2014 r. - To, jak naszą drużynę prowadzi Grbić, jestem po prostu zauroczony tym sposobem. To jest człowiek, który ma plan i go realizuje. Nie patrzy na nic, na nikogo. To się sprawdza, to działa - zachwycał się w rozmowie z "Faktem".

Co do turnieju, to Możdżonek patrzy na sprawę z optymizmem. - Nie chciałbym zapeszać, ale jestem dobrej myśli - stwierdził. A czy widzi szanse na czwarty z rzędu finał? - Bardzo na to liczę. Ta drużyna jest wicemistrzem świata, więc może wrócimy na pierwsze miejsce podium. Były pewne obawy w Lidze Narodów, bo wypadło kilka nazwisk, kontuzja Bartka Kurka… Ale Grbić potrafił poukładać ten zespół. Czapki z głów - ocenił, ponownie podkreślając rolę Serba.

Marcin Możdżonek ocenia szanse reprezentacji Polski na złoto mistrzostw świata

- Ci, którzy wchodzą na miejsce kontuzjowanych, też są świetnymi zawodnikami. Grbić potrafi dopasować elementy i to działa - dodał. Czy w takim razie reprezentacja Polski sięgnie po złoto? - Zobaczymy. To jest sport. Decyduje przygotowanie, forma dnia, czasem przypadek - zakończył Możdżonek.

W fazie grupowej polscy siatkarze nie powinni mieć większych problemów. Na inaugurację zmierzą się z Rumundią (13 września), a następnie z Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września). Finał mistrzostw świata na Filipinach zostanie rozegrany 28 września.

