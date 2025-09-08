Niewiarygodny rekord Kurka?! Oczy całego świata zwrócone na MŚ

Nie ma wątpliwości, że Bartosz Kurek jest jednym z najlepszych, a może i najlepszym siatkarzem w historii Polski. 37-letni kapitan Biało-Czerwonych zdobywał medale na wszelkich możliwych imprezach, żeby wymienić najważniejsze - wicemistrzostwo olimpijskie, mistrzostwo świata i dwa mistrzostwa Europy.
Bartosz Kurek jest już z reprezentacją Polski na Filipinach, gdzie nasza kadra rozpocznie w tym tygodniu zmagania w mistrzostwach świata. Chociaż wydawało się, że atakujący po zeszłorocznym srebrze na igrzyskach w Paryżu zakończy karierę, to jednak ciągle ma w sobie głód gry w narodowych barwach. Dzięki temu zagra na już czwartych dla siebie mistrzostwach świata.
Przed nim dokonało tego tylko czterech innych polskich siatkarzy: Wojciech Rutkowski, Piotr Gruszka, Paweł Zagumny i Krzysztof Ignaczak. Kurek mógłby być absolutnym rekordzistą pod tym względem, ale nie zagrał na mistrzostwach świata w 2014 roku, gdyż był wtedy skonfliktowany z ówczesnym szkoleniowcem Biało-Czerwonych Stephanem Antigą.
W grupie B na mistrzostwach świata Biało-Czerwoni zmierzą się z Rumunią (sobota 13 września godz. 15:30), Katarem (poniedziałek 15 września godz. 15:30) i Holandią (środa 17 września godz. 12:00). Relacje tekstowe z tych spotkań będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
