Maja Chwalińska to zawodniczka, która w wieku juniorskim była przez długi czas oceniana jako talent pokroju Igi Świątek. Jej karierę spowolniły jednak kontuzje. W ostatnich latach tenisistka z Dąbrowy Górniczej miała lepsze momenty, na przykład awans do drugiej rundy Wimbledonu, ale nie zdołała jeszcze przedrzeć się do najlepszej setki światowego rankingu.
Maja Chwalińska w finale zawodów w Montreux. Polka krok od tytułu
W trakcie tegorocznego US Open Chwalińska brała udział w kwalifikacjach, ale wygrała w nich tylko jedno spotkanie. To oznaczało, że nie musiała więcej czasu spędzać w Nowym Jorku i mogła poszukać rywalizacji na innym kontynencie. Tym samym Polka na początku września przystąpiła do zawodów w Montreux. I od początku szła w nich jak burza.
24-latka na start turnieju ograła zawodniczkę z pierwszej setki rankingu - Jil Teichmann. Następnie pokonała Oksanę Selekmetewą oraz Arantxę Rus, a w sobotę jej rywalką była doświadczona Andrea Lazaro Garcia. Początkowo mecz nie układał się pod dyktando Polki - w pierwszym gemie została przełamana, a w trzecim... również. Z czasem jednak widocznie złapała wiatr w żagle, odrobiła straty i wygrała inaugurującego seta.
W drugiej partii zarówno jedną, jak i drugą tenisistkę zawodził serwis. Oglądaliśmy prawdziwy festiwal przełamań. Dopiero przy stanie 4:3 Chwalińska zdołała utrzymać własne podanie. A potem już poszła za ciosem - i wygrała seta 6:4.
W finale zawodów w Montreux Chwalińska zmierzy się z Darją Semenistają. To rywalka, z którą ma bilans 1:1. Czwarty tytuł rangi WTA (wcześniej wygrywała w Buenos Aires, Florianopolis oraz Antalyi) jest zdecydowanie w zasięgu Polki. Decydujące spotkanie na szwajcarskich kortach czeka nas w niedzielę, 7 września.
Maja Chwalińska - Andrea Lazaro Garcia 6:3, 6:4
